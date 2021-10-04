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Beyaz Saray'dan 'Facebook muhbirinin' açıklamalarının ardından önemli adım!

#Sosyal Medya#Beyaz Saray#Düzenleme
Beyaz Saraydan Facebook muhbirinin açıklamalarının ardından önemli adım

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in açıklamaları sonrası sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin gündemlerinde olduğunu açıkladı.

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Psaki, günlük basın toplantısında, Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarını yorumladı. Sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların uzun süredir ABD Başkanı Biden ve Kongrenin gündeminde olduğunu vurgulayan Psaki, "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin de tartışıldığını anımsatarak, bu konudaki federal düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu kaydetti. Öte yandan yaklaşık 4 saattir Facebook ve ona bağlı olan sosyal medya platformları Instagram ve Whatsapp'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Instagram, Facebook ve WhatsApp çöktü Sosyal medya devlerine erişim sağlanamıyor

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#Sosyal Medya#Beyaz Saray#Düzenleme