Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşmesi öncesi açıklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in daveti üzerine Madrid’de NATO’ya üye olmak isteyen Finlandiya ve İsveç liderleriyle dörtlü bir zirvede bir araya geldi.

Madrid'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi. Beyaz Saray bir açıklama yaparak, Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin bugün TSİ18.45’te olacağını duyurdu. Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürmesi tahmin ediliyor.

Gözden Kaçmasın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ve Biden yarın görüşebilir Haberi görüntüle

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN- BİDEN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

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Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün, ''İki liderin yarın görüşme şansı olacak. NATO zirvesi marjında Erdoğan-Biden görüşmesi yarın gerçekleşecek" açıklamasını yapmıştı.