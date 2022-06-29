Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşmesi öncesi açıklama

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Joe Biden#Madrid
Beyaz Saraydan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşmesi öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği İspanya'nın Madrid kentinde ikili temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmenin detayları belli oldu. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ikili arasındaki görüşmenin bugün TSİ 18.45’te olacağı duyuruldu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in daveti üzerine Madrid’de NATO’ya üye olmak isteyen Finlandiya ve İsveç liderleriyle dörtlü bir zirvede bir araya geldi. 

Madrid'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi. Beyaz Saray bir açıklama yaparak, Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin bugün TSİ18.45’te olacağını duyurdu. Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürmesi tahmin ediliyor.

Gözden Kaçmasın

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ve Biden yarın görüşebilirABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ve Biden yarın görüşebilirHaberi görüntüle

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN- BİDEN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Haberin Devamı

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün, ''İki liderin yarın görüşme şansı olacak. NATO zirvesi marjında Erdoğan-Biden görüşmesi yarın gerçekleşecek" açıklamasını yapmıştı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Türkiye istediğini aldı 4lü zirvenin ardından imzalanan ortak bildirinin detayları belli olduSon dakika: Türkiye istediğini aldı! 4'lü zirvenin ardından imzalanan ortak bildirinin detayları belli olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Joe Biden#Madrid

BAKMADAN GEÇME!

İşte yeni korkumuz Nu varyantı

İşte yeni korkumuz 'Nu' varyantı

#Koronavirüs
Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım

Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat! 'Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım'

#Sağlık
Yeşilçamın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Tek isteğim Betülden önce ölmek demişti

Yeşilçam'ın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... "Tek isteğim Betül'den önce ölmek" demişti

#Cüneyt Arkın

BAKMADAN GEÇME!

İşte yeni korkumuz Nu varyantı

İşte yeni korkumuz 'Nu' varyantı

#Koronavirüs
Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım

Sürekli uyumak istiyor, garip zamanlarda uyuyakalıyorsanız dikkat! 'Arkadaşlarımla hiçbir zaman dışarı çıkamadım'

#Sağlık
Yeşilçamın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Tek isteğim Betülden önce ölmek demişti

Yeşilçam'ın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... "Tek isteğim Betül'den önce ölmek" demişti

#Cüneyt Arkın