Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları düzeyinde Beyaz Saray’da gerçekleştirilen üçlü zirvede, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye ordusuna dahil edilmesini öngören anlaşmanın ilerletilmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, zirve sonrası yaptığı açıklamada, ABD’nin İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşmasına ulaşılması yönündeki girişimleri desteklediğini teyit ettiğini duyurdu.

“YAPICI BİR GÖRÜŞME OLDU”



Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’da yapılan görüşmeyi “yapıcı” olarak nitelendirdi.

Şeybani, X platformundaki paylaşımında, “Toplantıda Suriye meselesi tüm yönleriyle ele alındı. Suriye’nin birliğinin desteklenmesi, yeniden inşası ve gelecekteki kalkınmasının önündeki engellerin kaldırılması vurgulandı. Suriye halkı her zaman daha iyi bir geleceği hak ediyor.” ifadelerini kullandı.