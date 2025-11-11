×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Suriye#ABD
Beyaz Sarayda üçlü zirve ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 00:49

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Beyaz Saray’da bir araya geldi. Üçlü zirvede, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye ordusuna dahil edilmesini öngören planın ilerletilmesi ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Haberin Devamı

ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları düzeyinde Beyaz Saray’da gerçekleştirilen üçlü zirvede, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye ordusuna dahil edilmesini öngören anlaşmanın ilerletilmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, zirve sonrası yaptığı açıklamada, ABD’nin İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşmasına ulaşılması yönündeki girişimleri desteklediğini teyit ettiğini duyurdu.

“YAPICI BİR GÖRÜŞME OLDU”

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’da yapılan görüşmeyi “yapıcı” olarak nitelendirdi.

Şeybani, X platformundaki paylaşımında, “Toplantıda Suriye meselesi tüm yönleriyle ele alındı. Suriye’nin birliğinin desteklenmesi, yeniden inşası ve gelecekteki kalkınmasının önündeki engellerin kaldırılması vurgulandı. Suriye halkı her zaman daha iyi bir geleceği hak ediyor.” ifadelerini kullandı.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#Suriye#ABD

BAKMADAN GEÇME!