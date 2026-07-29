Beyaz Saray’da Trump’ın iki misafiri... Zelenski kazandı, Netanyahu zorlandı

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AMERİKALI Senatör Lindsey Graham’ın cenaze töreni için Washington’da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve İsrail lideri Binyamin Netanyahu, dün birkaç saat arayla Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump’ın kapısını çaldı. Trump’ın Ukrayna’ya yönelik son dönemde değişen tutumu Zelenski’nin elini güçlendirirken, Netanyahu ise 'taviz vererek' ayarlanan görüşmeye Trump’ın soğuk mesajları eşliğinde girdi.

RÜZGÂR ZELENSKİ’DEN YANA

ABD Başkanı ile Beyaz Saray’da dün buluşan ilk lider Zelenski oldu. Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmenin ana gündemini Kiev’e Patriot füzelerinin tedariki ve Rusya üzerindeki ekonomik baskının artırılması oluşturdu. Ukrayna lideri, Trump ile görüşmesinin ardından ise Senato’nun 100 üyesinin davet edildiği bir toplantıya katıldı. Uzmanlara göre hamisi Graham’ın ölümüyle en güçlü dayanaklarından birini kaybeden Zelenski, Washington ziyareti kapsamında hem Beyaz Saray hem de Kongre nezdindeki desteği güçlendirmeyi amaçladı.

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'KAZANAN' OLARAK GÖRÜYOR

ABD merkezli Wall Street Journal da Trump’ın son haftalarda Zelenski’ye yönelik tutumunda dikkat çekici bir değişim yaşandığını yazdı. Habere göre geçmişte Rus ordusunun Ukrayna’yı kısa sürede alt edeceğini düşünen Trump, son haftalarda Kiev’in cephedeki direnci ile özellikle insansız hava araçları alanındaki başarısından etkilendi. Haberde, Ukrayna’nın İran yapımı Şahid kamikaze İHA’larına karşı gösterdiği başarının da Trump’ın hoşuna gittiği belirtildi. Bir ABD’li yetkili "Trump kazananları sever ve Zelenski artık onun gözünde bir kazanan gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

KAPILARI AŞINDIRDI

Zelenski’nin aksine Netanyahu, son bir buçuk yılda sekizinci kez ziyaret ettiği Trump’tan beklediği sıcak karşılığı göremedi. ABD merkezli Axios’a göre Netanyahu’nun Trump’la görüşebilmek için yaptığı girişimler uzun süre sonuçsuz kalırken, Beyaz Saray; İsrail’den 'somut bir diplomatik adım atılmasını' istedi. Netanyahu’nun bu kapsamda, daha önce karşı çıktığı Gazze Şeridi’ne Uluslararası İstikrar Gücü’nün konuşlandırılmasına onay verdiği öne sürüldü. İsrailli bir yetkili, Netanyahu’nun bu kararı Trump’a "jest yapmak" amacıyla aldığını belirtti.

KOLAY GEÇMEDİ

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Öte yandan Trump, Netanyahu daha Washington’a gelmeden görüşmenin tonunu belirleyen mesajlar verdi. Netanyahu’nun Türkiye’ye F-35 satışına karşı çıkacağının hatırlatılması üzerine Trump, "Kimse bana ne satıp satmayacağımı söyleyemez" demişti. Trump, dün de Fox News’e verdiği röportajda "Netanyahu’nun İran’daki Kazma Dağı’ndan bahsetmesinin nedeninin, kendisini savaşta kalmaya ikna etmek olduğunu" savundu. İki liderin dün basına kapalı gerçekleşen 90 dakikalık görüşmesinde ise yine İran’ın nükleer programı, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’daki son durum, Suudi Arabistan ile imzalanan sivil nükleer işbirliği anlaşması gibi başlıklar ele alındı. Toplantıya son günlerde İsrail’i sık sık eleştiren Başkan Yardımcısı JD Vance’in de katılması dikkati çekti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Trump’ın, Zelenski ve Netanyahu ile görüşmelerinin 'olumlu ve verimli' geçtiği kaydedildi.

BİLGİ NOTU:

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Graham için düzenlenen iki günlük cenaze programının ilk ayağı dün Washington’da gerçekleştirildi. Washington Ulusal Katedrali’nde düzenlenen törende başta Trump olmak üzere Fox News sunucusu Sean Hannity ve Graham’ın yeğeni Emillie Boggs Roberts konuşma yaptı. Zelenski ve Netanyahu da törende konuk olarak yer aldı. Törenin ikinci ayağı da bugün Graham’ın memleketi Güney Carolina’da devam edecek. Graham, Pickens County’de ailesinin katılacağı özel bir törenle toprağa verilecek.