Beyaz Saray’da Trump-Selman buluşması! 18 uçak ve 1000 kişiyle gidiyor

Selman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018 yılında öldürülmesinden bu yana yapacağı ilk ABD ziyaretinde ana başlıkların “F-35 satışı, ABD-Suudi Arabistan güvenlik anlaşması ve İsrail ile olası normalleşme” olması bekleniyor. Middle East Eye’ın haberine göre 18 uçak ve beraberindeki bin kişilik heyetle ABD’ye giden bin Selman’ın yanında Trump’tan beklentilerini içeren bir “alışveriş” listesi var. Suudi Prensi’nin F-35 savaş uçaklarının satışının yanı sıra iki ülke arasında kapsamlı savunma anlaşması, yapay zekâ çipleri ve yapay zekâ destekli insansız hava araçlarını gündeme getirmesi beklenirken, Trump’ın ise ülkesinin en değerli teknolojilerini ve nükleer kapasitesini pazarlık için sunmaya hazır bir tavır sergileyeceği düşünülüyor.

İSRAİL’İN F-35 ŞARTI

Öte yandan Axios’un haberine göre, Selman’ın Beyaz Saray ziyareti öncesi İsrail, ABD’ye Suudi Arabistan’a F-35 savaş uçakları satmasına karşı olmadığını ancak satışın, Riyad’ın İsrail’le ilişkileri normalleştirmesi şartına bağlanması gerektiğini bildirdi. Habere göre bir yetkili, “Türkiye’ye yönelik F-35 tedarikine şiddetle karşı çıkmamızın aksine, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaptığımız gibi, İbrahim Anlaşmaları kapsamında bölgesel bir güvenlik işbirliğinin parçası olması durumunda, Suudi Arabistan’ın bu tür silah sistemleri edinmesi konusunda daha az endişeliyiz” diye konuştu. İsrail ile normalleşme için önce Filistin meselesinde gerçekçi bir çözüme ulaşılması gerektiği konusunda ısrarcı olan Suudi Arabistan’a olası bir F-35 tedariki, “İsrail’in üstünlüğünü olumsuz etkileyecek bir gelişme” olarak görülüyor.