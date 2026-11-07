Beyaz Saray’da son iki yılın şifreleri elinde: Yeni güç savaşı! Atamanın arkasındaki büyük plan

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarının ardından Beyaz Saray yönetiminde önemli bir değişikliğe gitti. Trump’ın uzun yıllardır en yakınında bulunan, sert göç politikalarının mimarı olarak tanınan Stephen Miller, Susie Wiles’ın yerine Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildi.

Washington’da yeni dönemin daha sert siyasi mücadelelere sahne olması beklenirken, Miller’ın yükselişi Trump’ın “Önce Amerika” politikalarından geri adım atmayacağının güçlü bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Trump, bu atamayla ilgili yaptığı açıklamasında, “Trump yönetiminin şu anki Özel Kalem Yardımcısı ve en güvendiğim danışmanlarımdan biri olan Stephen Miller’ın, 9 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren Özel Kalem olarak göreve başlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyarım. Harika bir iş çıkaran Susie Wiles ise Trump Siyasi Operasyon Birimi’ne geçecek” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Associated Press’in (AP) haberine göre, Wiles’ın ayrılığı seçim yenilgisinin ardından yönetimin siyasi ve idari yapılanmasında yaşanan değişimin bir parçası olarak öne çıktı. Trump ise görev değişikliğinin seçim sonuçlarına yönelik bir tepki olduğu yorumlarını reddederek bunun zamanının geldiğini belirtti.

Ancak Miller’ın göreve getirilmesi, sıradan bir personel değişikliğinin ötesinde çok daha fazla anlam taşıyor. İşte detaylar…

TRUMP’IN SİYASİ ÇİZGİSİNİN MİMARLARINDAN

41 yaşındaki Stephen Miller, Trump’ın siyasi kariyerinin başlangıcından bu yana yanında bulunan en etkili danışmanlardan biri. Siyasi kariyerine Cumhuriyetçi Senatör Jeff Sessions’ın ekibinde başlayan Miller, 2016 başkanlık kampanyası sırasında Trump’ın dikkatini çekti. Özellikle göçmenlik, sınır güvenliği ve ulusal kimlik konularındaki sert görüşleriyle kısa sürede kampanyanın politika oluşturma süreçlerinde etkili bir konuma yükseldi.

Trump’ın ilk başkanlık döneminde kıdemli danışmanlık ve konuşma yazarlığı görevlerini üstlenen Miller, yönetimin göçmenlik politikalarının şekillendirilmesinde belirleyici rol oynadı. Seyahat yasakları, sınır güvenliği uygulamaları ve yasa dışı göçle mücadele kapsamında geliştirilen politikaların hazırlanmasında etkili isimlerden biri oldu.

Haberin Devamı

TRUMP ÜZERİNDEKİ ETKİSİ SADECE İLK BAŞKANLIK DÖNEMİYLE SINIRLI KALMADI

The Atlantic’in Miller’ın yükselişini ele alan analizine göre, Trump üzerindeki etkisi yalnızca ilk başkanlık dönemiyle sınırlı kalmadı. Trump’ın 2020 seçimlerinin ardından iktidardan uzak kaldığı dört yıllık süreçte de siyasi etkisini koruyan Miller, Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşüne yönelik politika hazırlıklarında aktif rol aldı. Trump’ın ikinci döneminde yürürlüğe koymayı hedeflediği geniş kapsamlı yürütme politikalarının hazırlanmasında ise önemli sorumluluk üstlendi.

Miller, özellikle kitlesel sınır dışı etme planının en güçlü savunucularından biri olarak biliniyor. Trump’ın 2024 seçim kampanyasında verdiği yasa dışı göçle mücadele ve sınır dışı operasyonlarını hızlandırma vaatlerinin hayata geçirilmesinde doğrudan rol oynadı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) başta olmak üzere farklı federal kurumların operasyonel faaliyetlerinin koordinasyonunda da etkili oldu.

Haberin Devamı

Yine The Atlantic’in aktardığı bilgilere göre Miller, sınır dışı operasyonlarının hızlandırılması amacıyla farklı kurumların üst düzey yetkilileriyle düzenli toplantılar gerçekleştiriyor ve belirlenen hedeflerin yerine getirilmesi konusunda bürokratlar üzerinde baskı kuruyor.

TRUMP NEDEN MILLER’I SEÇTİ? BEYAZ SARAY’DA ARTIK FREN DEĞİL, HIZLANDIRICI DÖNEM Mİ?

Trump’ın Stephen Miller’ı tercih etmesinin arkasında, Demokratların kontrolündeki Kongre ile yaşanacak mücadeleye ilişkin beklentilerin bulunduğu değerlendiriliyor. The Atlantic’e konuşan ve başkanın kararına yakın bir kaynak, Trump’ın önümüzdeki dönemde kendisini sınırlamak yerine sert siyasi mücadeleleri yürütecek bir isim istediğini aktardı. Haberde, Trump’ın Miller’ı Demokratlarla yaşanacak çatışmaları yönetebilecek, Kongre konusunda deneyimli ve başkanın önceliklerini iyi anlayan bir isim olarak gördüğü belirtildi.

Haberin Devamı

New York Post’a konuşan Beyaz Saray’a yakın bir kaynak ise Miller’ın yönetimin siyasi tabanını yeniden bir araya getirmek açısından önemli bir tercih olduğunu savundu. Kaynağa göre Miller, Trump’ın koalisyonunu tanıyor ve Demokratların kontrolündeki Kongre ile geçecek iki yıllık süreçte Cumhuriyetçi tabanın yeniden şekillendirilmesine yardımcı olabilecek bir isim.

PEKİ SUSIE WILES İLE YOLLAR NEDEN AYRILDI? BEYAZ SARAY’DA PERDE ARKASINDA NELER YAŞANDI?



ABD basınında Susie Wiles ile Stephen Miller arasındaki temel farklılıklardan birinin Trump’ın karar alma süreçlerine yaklaşımları olduğu belirtiliyor. Wiles’ın başkanın kararlarının olası sonuçlarını değerlendirmesini sağlamaya ve riskleri sınırlamaya çalıştığı, Miller’ın ise Trump’ın siyasi ve politik hedeflerinin daha hızlı hayata geçirilmesini savunduğu aktarılıyor.



Özellikle basına yönelik yaklaşım ve hükümet içerisindeki bilgi sızıntılarının soruşturulması konusunda iki isim arasında görüş ayrılıkları yaşandığı öne sürülüyor. Wiles’ın gazetecilerin kaynaklarını açıklamaya zorlanması gibi yöntemlere karşı çıktığı, Miller’ın ise bu konuda daha sert adımlar atılmasını savunduğu iddia ediliyor.



BU ATAMA CUMHURİYETÇİLER ARASINDA TARTIŞMA YARATTI

Stephen Miller’ın atanması Trump’a yakın Cumhuriyetçiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, parti içerisinde bazı isimler bu tercihin siyasi sonuçlarından endişe duyuyor. Özellikle Hispanik seçmenlerin Cumhuriyetçilerden uzaklaşmasında sert göçmenlik politikalarının etkili olduğu değerlendirmeleri, Miller’ın yeni göreviyle birlikte yeniden gündeme geldi.

Haberin Devamı

New York Post’un haberinde, bazı Cumhuriyetçi siyasetçilerin Miller’ın yükselişini seçim yenilgisinin ardından verilmiş yanlış bir mesaj olarak değerlendirdiği aktarıldı. Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, atamayı büyük bir hata olarak nitelendirirken, bazı Cumhuriyetçi temsilciler de Miller’ın yönetimde daha fazla yetki kazanmasının partiye siyasi açıdan zarar verebileceği görüşünü dile getirdi.

Buna karşılık Miller’ın yönetim içerisindeki destekçileri, onun Trump’ın politikalarını hayata geçirebilecek en yetkin isimlerden biri olduğunu savunuyor. Eski Beyaz Saray yetkilisi Taylor Budowich, Miller’ın yalnızca başkana bağlılığıyla değil, yönetim içerisindeki organizasyon ve politika oluşturma becerileriyle de öne çıktığını belirtti. Demokratlar cephesinde ise tepkiler oldukça sert.

‘TEHLİKELİ BİR AŞIRILIKÇI’

Temsilciler Meclisi Demokrat lideri Hakeem Jeffries, Stephen Miller’ı tehlikeli ve aşırılıkçı olarak nitelendirerek yönetimdeki varlığına karşı çıktı. Jeffries, Trump’ın bu tercihle göçmenlik politikalarında daha sert bir çizgiyi benimsediğini savundu.

Kaliforniya Demokrat Senatörü Alex Padilla da Miller’ın göreve getirilmesini Trump’ın mevcut göçmenlik politikasını sürdürme kararlılığının göstergesi olarak değerlendirdi. Padilla, Demokratların bu politikalara karşı mücadele edeceğini söyledi. Ara seçimlerin ardından hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde eden Demokratlar, Trump yönetiminin özellikle göçmenlik uygulamalarını daha yakından denetlemeye hazırlanıyor.

Washington Post’un haberine göre Demokratlar, yeni Kongre döneminde ICE operasyonları, göçmen gözaltı merkezleri, sınır dışı uygulamaları ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın harcamaları hakkında kapsamlı soruşturmalar yürütmeyi planlıyor. Demokratların, yönetimin göçmenlik politikaları kapsamında yetkilerini aşıp aşmadığını ve kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını incelemesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nde söz sahibi olması beklenen Demokrat Robert Garcia, yönetimin uygulamalarının soruşturulmasını öncelikli konular arasında gösterirken, Demokratların Kongre denetim yetkisini daha etkin kullanacağı mesajını verdi. Bu nedenle Miller’ın yeni görevi, yalnızca Beyaz Saray personelinin yönetilmesiyle sınırlı kalmayabilir.

BEYAZ SARAY’DA SON İKİ YILIN ŞİFRELERİ MILLER’IN ELİNDE

Artık şu çok net: Stephen Miller’ın 9 Kasım’da başlayacağı yeni görevi, Trump’ın ikinci başkanlık döneminin son iki yılı açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Miller’ın önünde yalnızca göçmenlik politikalarını yönetmek değil, aynı zamanda Demokratların Kongre üzerinden başlatacağı siyasi ve hukuki mücadeleye karşı Beyaz Saray'ın stratejisini şekillendirmek gibi önemli sorumluluklar bulunuyor.

The Atlantic'’n "A Chief of Staff Who ‘Will Crack Skulls’", Washington Post’un "After their midterm win and Stephen Miller’s promotion, Democrats gear up for a fight on immigration" ve New York Post’un "What Trump’s pick of Stephen Miller for chief of staff means for rest of his presidency" başlıklı haberlerinden faydalanılmıştır.