Trump çileden çıkmıştı: ABD'yi sarsan skandalın nedeni belli oldu!

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ABD merkezli The Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg, 11 Mart’ta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz tarafından yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edilmiş, yaşanan güvenlik ihlali günlerce ABD gündeminden düşmemişti.



YANLIŞLIKLA EKLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan skandal, Beyaz Saray'da soğuk rüzgarların esmesine neden olurken, Waltz'ın Signal mesajlaşma uygulamasındaki grup sohbetine başka birini dahil etmek isterken yanlışlıkla Goldberg'i eklediği ortaya çıktı.

The Guardian'ın konuya ilişkin 3 kişiye dayandırdığı habere göre, Goldberg açıklayana kadar kimse tarafından fark edilmeyen hatanın ardından, ABD başkanı Trump yaşanan güvenlik ihlalinden daha çok gazetecinin numarasının Waltz'un telefonunda kayıtlı olmasına sinirlendi.

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GOLDBERG'İN NUMARASINI NASIL KAYDETTİ?

Trump'ın kovmayı düşündüğü iddia edilen Waltz, skandalın ardından "adli inceleme" altına alındı. Kaynaklara göre, savaş planlarının deşifre olmasına kadar uzanan süreç, Goldberg'in Trump'ın kampanyasını eleştirdiği bir haberle başladı.

Trump'ın kampanya ekibi, Goldberg'in haberine karşı çıkabilmek için Waltz'a başvurdu. Goldberg'in e-posta adresi, Trump'ın Ulusal Güvenlik Sözcüsü Brian Hughes'a iletildi. Hughes ise Goldberg'in telefon numarasının da yer aldığı e-posta mesajını olduğu gibi Waltz'a aktardı.

Beyaz Saray'a göre, Waltz Goldberg'in numarasını bir güncelleme sırasında telefonuna 'yanlışlıkla' ekledi ve Goldberg'i hiç aramadı.



SEMPATİ TOPLADI

Trump, "Signalgate" skandalının yaşanmasından bir gün sonra Waltz'u savundu. Waltz ise Goldberg ile hiç tanışmadığını ya da iletişim kurmadığını belirterek numaranın kayıtlı olmasının telefonundaki teknik bir durumdan kaynaklandığını savundu.

Ancak Goldberg, Waltz'u tanıdığını ve iletişim kurduklarını iddia ederek “Mike Waltz ile olan ilişkim hakkında, onu tanıdığımı ve onunla konuştuğumu söylemenin ötesinde bir yorum yapmayacağım.” dedi.

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Kovulmanın eşiğine gelen Waltz, yaşananların sorumluluğunu üstlenirken, incelemeler sırasında Trump bilgilendirildi.

Guardian'a göre Waltz ayrıca, sızıntının yaşandığı uygulamanın Signal olması nedeniyle Trump'ın sempatisini kazandı. Trump, farklı kurumlar arasında anlık iletişimin sağlanması için alternatif olmadığı gerekçesiyle Biden yönetimini eleştirmiş, Beyaz Saray'daki geçiş dönemi süresince de Signal uygulamasının kullanılmasını istemişti.

NELER YAŞANDI?

ABD'li gazeteci Goldberg, yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

Goldberg, dün "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini, daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir mesajlaşma zincire katılmaya davet edildiğini belirten Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes ise olayı teyit etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok." yanıtını vermişti.