Beyaz Saray’da panik! Trump’ın danışmanı koronaya yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien koronavirüse yakalandı. Bloomberg haber sitesi, katıldığı bir aile etkinliğinde virüs bulaşan O’Brien’ın, evde kendisini karantinaya aldığını bildirdi. Haberin hızla yayılması üzerine Beyaz Saray’dan da iddiaları teyit eden bir açıklama geldi. 54 yaşındaki O’Brien’ın hafif semptomlar gösterdiği ve uzaktan çalışmayı sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’e yönelik bir riskin söz konusu olmadığı ifade edildi. Beyaz Saray’da daha önce de koronavirüs görülmüştü. Trump’ın bir yaverinin ve Pence’in basın sözcüsünün testi pozitif çıkmıştı.

TRUMP ARTIK CİDDİYE ALIYOR

Kuzey Carolina eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, O’Brien’ın durumu anımsatılınca, “Onunla son dönemde görüşmedim. Testinin pozitif çıktığını duydum. Daha sonra onu arayacağım” ifadelerini kullandı. Uzun süre koronavirüsün yarattığı sağlık tehlikesini ciddiye almayan, maske takılmasına karşı çıkan Trump’ın son günlerde konuya önem veren açıklamalar yapması ve maske takmaya başlaması dikkat çekiyor.