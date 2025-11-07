Beyaz Saray'da panik: İlk müdahaleyi Dr. Mehmet Öz yaptı

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, zayıflama ilaçları üreten iki büyük şirketle yaptıkları anlaşmaları kamuoyuna duyurdu.

Trump, ABD'de ilaç fiyatlarını düşürmenin daha önce hayal bile edilemeyen bir durum olduğunu, ancak kendi yönetiminde bunu başarmalarından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Söz konusu ilaçların fiyatlarının başka ülkelere kıyasla ABD'de katbekat yüksek olduğunu vurgulayan Trump, yeni anlaşmayla yaygın kullanılan bazı ilaç fiyatlarının yüzlerce dolar düşeceğini söyledi.

Bu ilaçların daha çok düşük ve orta gelirli vatandaşlarca kullanıldığını, ancak bu kişilerin ilaçlara erişmelerinin çok zor olduğunu dile getiren Trump, milyonlarca Amerikalının artık daha kolay şekilde zayıflama ilaçlarına erişebileceğini anlattı.

Trump, zayıflama ilaçlarının kapsamının gelecek yıldan itibaren Medicare hastalarına da genişletileceğini ve sigortası olmayan hastalar için de bazı düşük fiyatların aşamalı olarak uygulanacağını kaydetti.

İLK MÜDAHALEYİ DR. MEHMET ÖZ YAPTI

Beyaz Saray'daki zayıflama ilaçlarının maliyetini düşürmeye yönelik açıklamalar sırasında bir ilaç şirketinin temsilcisi fenalık geçirerek yere yığıldı.

Eli Lilly Üst Yöneticisi (CEO) David Ricks'in konuşmasını yaptığı sırada yaşanan olay, an be an kameralara yansıdı.

Bilincini kaybeden kişi yere doğru düşerken hızlı davranan Dr. Mehmet Öz, söz konusu kişiyi yere düşmeden yakalayarak hafifçe yere doğru yatırdı.

Dr. Öz'ün bayılan kişiye ilk müdahaleyi yaptığı anlarda Beyaz Saray yetkilileri canlı yayını keserek Oval Ofis'teki basın mensuplarını hızlıca salondan çıkardı.

Daha sonra olayla ilgili bir açıklama yapan Beyaz Saray yetkilileri, fenalaşan konuğun durumunun iyi olduğunu belirtti.

Yaşanan olayın ardından Trump, etkinliği ertelemek zorunda kaldı.

NOVO NORDİSK, BAYILAN KİŞİNİN YÖNETİCİLERİ OLMADIĞINI DUYURDU

ABD medyasında, bayılan kişinin Novo Nordisk yöneticisi Gordon Findlay olduğu yönünde haberlerin yer alması üzerine şirketten yapılan yazılı açıklamada, bayılan kişinin kendi yöneticileri olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "CEO Mike Doustdar ve ABD Operasyonları Başkan Yardımcısı Dave Moore, Oval Ofis'te bulunan tek Novo Nordisk temsilcileriydi. Bugün sağlık sorunu yaşayan beyefendinin durumunun iyi olmasını umuyoruz." denildi.

Beyaz Saray muhabirleri, söz konusu kişinin Eli Lilly şirketinin bir misafiri olduğunu açıkladı, ancak kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.