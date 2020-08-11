Beyaz Saray'da panik! Donald Trump, apar topar çıkarıldı

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenlediği sırada, programı bölen güvenlik ekibi tarafından salondan çıkarılarak Oval Ofis'e götürüldü.

Beyaz Saray binasının dışında bir kişinin vurulduğunu açıklayan Trump, şüpheli şahsın güvenlik güçleri veya Gizli Servis tarafından silahlı olması nedeniyle vurulduğunu ve hastaneye gönderildiğini söyledi. Trump, Beyaz Saray'da Gizli Servis'le birlikte güvende hissettiğini belirtti.