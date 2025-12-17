×
Beyaz Saray’da oğul Trump’a nişan

Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump, önceki akşam Beyaz Saray’da düzenlenen bir yılbaşı partisinde en büyük oğlu Donald Trump Jr. (47) ve kız arkadaşı Bettina Anderson’ın (39) nişanlandığını duyurdu.

Aşırı sağcı komplo teorisyeni Laura Loomer’ın sosyal medya platformu X’te paylaştığı video kaydında Trump Jr’ın Anderson’a “Evet” dediği için teşekkür ettiği görülürken, Anderson da “Hayatımın aşkıyla evleniyorum ve kendimi dünyanın en şanslı kızı gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump ise müstakbel gelinini yanağından öperek “İyi şanslar” dedi. Anderson, ABD’de jet sosyetenin Florida sahillerindeki mekânı olan Palm Beach doğumlu ve hayırsever çevrelerde tanınan bir isim. İlk evliliğinden beş çocuğu olan Trump Jr’ın eski nişanlısı ise ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle (56) idi.

Donald Trump Jr’ın Bettina Anderson ile nişanlandığı duyuruldu.

 

