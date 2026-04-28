Beyaz Saray'da Kraliyet krizi! O anlar gündem oldu... 'Bunu sonra konuşacağız'

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Kralı III. Charles’ın Beyaz Saray’daki buluşması, yalnızca diplomatik temaslarla değil, protokol tartışmaları ve dikkat çeken kulis iddialarıyla da gündem oldu. Daily Mail’e göre Trump’ın Kral Charles’a yaptığı fiziksel temas ve karşılama sırasında geçen özel diyaloglar geniş yankı uyandırdı.

BEYAZ SARAY’DA KRALİYET ZİRVESİ

Donald Trump ve eşi Melania Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray’da Kral III. Charles ile Kraliçe Camilla’yı ağırladı. Güney Çimlik’te düzenlenen karşılama töreninde taraflar samimi görüntüler verdi.

Trump ile Kral Charles tokalaşırken, Melania Trump’ın Kraliçe Camilla’yı iki yanağından öpmesi dikkat çekti. Ardından liderler basın mensuplarına birlikte poz verdi.

TRUMP’TAN PROTOKOL TARTIŞMASI YARATAN HAREKET

Fotoğraf çekiminin ardından heyet, çay programı için Beyaz Saray’ın ana konutuna geçti. Bu sırada Trump’ın Kral Charles’ın omzuna ve koluna hafifçe dokunması, İngiliz kraliyet protokolü açısından tartışma yarattı.

Kraliyet geleneklerine göre bir kraliyet üyesiyle fiziksel teması ilk başlatan taraf olunmaması gerektiği biliniyor.

UZMANDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Vücut dili uzmanı Judi James, Trump’ın hareketiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"İçeri girerken kola yapılan bu dokunuş, daha politik bir jest gibi de görünüyordu."

James ayrıca, bu davranışın protokol ihlali olarak yorumlanabileceğini ancak Kral Charles’ın rahatsız görünmediğini belirtti.

“CHARLES DAHA RAHAT BİR PROFİL ÇİZİYOR”

Uzman isim, Kral Charles’ın annesi Kraliçe II. Elizabeth’e kıyasla daha rahat bir tavır sergilediğini savundu.

"Charles, annesinden her zaman daha rahat görünüyordu. Trump’ın jesti de son derece ölçülüydü."

PUTİN İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Daily Mail’in bir başka haberine göre Trump, karşılama anında hem kendisine yönelik silahlı saldırıyı hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i gündeme getirdi.

Kameralar görüntüleri kaydetse de ilk dakikalardaki konuşmalar duyulmadı. İddiaya göre o anlarda Trump'ın, “Bu silahlı saldırı...” dediği öne sürüldü.

Trump daha sonra sohbeti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e çevirdi.

Trump'ın “Şu anda Putin ile konuşuyorum. Savaş istiyor.” sözlerine üzerine Kral Charles’ın, “Bunu daha sonra konuşacağız” dediği öne sürüldü.

Trump’ın konuşmayı sürdürerek, “Bir hissim var... eğer dediğini yaparsa, nüfusu yok edecek” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Kral Charles’ın ise ikinci kez konuyu kapatmaya çalışarak, “Başka zaman” dediği belirtildi.

TRUMP’TAN BALO SALONU DAVETİ

Gerilimli konuşmanın ardından Trump’ın daha neşeli bir konuya geçtiği aktarıldı. Başkanın, Beyaz Saray’daki balo salonu projesini anlatarak Kral Charles’a, “Görmek ister misiniz?” diye sorduğu öne sürüldü.

Kral’ın ise gülümseyerek, “Eminim bize göstereceksiniz” yanıtını verdiği belirtildi.

PROGRAM YOĞUN DEVAM ETTİ

Kral Charles ve Kraliçe Camilla daha sonra Beyaz Saray’daki Yeşil Oda’da çay içti, ardından yenilenen arı kovanını gezdi.

Kraliyet çiftinin Washington programı kapsamında İngiliz Büyükelçisi’nin konutunda bahçe partisine katıldığı, resmi devlet yemeğinin ise Salı günü düzenleneceği bildirildi.