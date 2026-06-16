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Beyaz Saray’da kafes dövüşü

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#Trump#Doğum Günü#Beyaz Saray
Beyaz Saray’da kafes dövüşü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump, 80’inci yaş gününü önceki gün Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlenen UFC organizasyonu ile kutladı. Trump’ın eşi ve aile üyeleriyle izlediği kafes dövüşü, yedi karşılaşmadan oluştu.

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ABD Başkanı Donald Trump, dövüşleri eşi Melania Trump ve UFC Başkanı Dana White ile birlikte ön sıradan izledi. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Paramount CEO’su David Ellison, Cumhuriyetçi milletvekilleri ve başkanın ailesinin üyeleri de etkinlikte yer aldı.

Yaklaşık 4 bin davetli ise maçları Güney Çimliği’ne kurulan ve yaklaşık 28 metre yüksekliğe ulaşan, ‘The Claw’ (Pençe) adı verilen uzay gemisi görünümlü dev metal yapının altından takip etti. Binlerce kişi ise yakındaki Ellipse parkına kurulan büyük ekranlardan izledi. Öte yandan dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan ABD askerlerinin müsabakaları izlediği görüntüler de ekrana getirildi. ABD Deniz Kuvvetleri Bandosu’nun da sahne aldığı etkinlikte, 12 savaş uçağı milli marş okunurken geçit yaptı.

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ETKİNLİK ‘BAŞARILI’ OLDU

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ABD basınında yer alan analizlere göre, kafes dövüşü etkinlikleriyle ‘maço lider’ imajını bir kez daha kanıtlamaya çalışan Trump’ın stratejisi başarılı oldu. Etkinliği “ABD” ve “Trump” sloganları ile takip eden bazı Trump destekçileri, organizasyonun “erkekliğin yeniden öne çıkışını” temsil ettiğini öne sürdü. Dövüşçülerin ABD Başkanı Trump’a övgüler yağdırması da dikkat çekti.

 

 

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#Trump#Doğum Günü#Beyaz Saray

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