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Dünya
Razi CANİKLİGİL / WASHINGTON
Haber Giriş: 22.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beyaz Saray’da ilk konusu korona oldu

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Beyaz Saray’da ilk konusu korona oldu
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ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve geldikten sonra Beyaz Saray’daki ilk konuşmasında gündem koronavirüs oldu.

’Covid-19 Tepkisi ve Pandemiye Hazırlık İçin Ulusal Strateji’ başlıklı planı tanıtan Biden, bu doğrultuda kitlesel aşılama, test çalışmalarını hızlandırma, okulları ve işyerlerini yeniden açma konularını içeren 10 kararname imzaladı.

BİR AYDA YÜZ AŞI MERKEZİ

Biden, başkanlığının ilk 100 gününde 100 milyon aşı hedefine ulaşmak için Federal Acil Durum İdaresi’ne (FEMA) aşılama merkezleri kurulması talimatı verdi. Hedef, 1 ay içinde 100 merkez kurup devreye sokmak. Biden ayrıca Eğitim ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarına okulların güvenli şekilde yeniden açılması için rehber oluşturmaları talimatı verdi.

MASKE ZORUNLULUĞU

Görevdeki ilk gününde federal binalarda maske kullanım zorunluluğu getiren bir kararname imzalayan Biden, yakında aynı kararın otobüs, tren ve uçaklarda da geçerli olacağını kaydetti.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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