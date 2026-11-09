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Beyaz Saray'da hareketli dakikalar: 2 gözaltı

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#ABD#Beyaz Saray#Trump
Beyaz Sarayda hareketli dakikalar: 2 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 21:32

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınlarında iki ayrı güvenlik ihlali nedeniyle 2 kişiyi gözaltına aldı. Beyaz Saray kısa süreliğine giriş ve çıkışlara kapatıldı.

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ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray çevresinde hareketli dakikalar yaşandı. ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray'ın hemen yanında yer alan Lafayette Park yakınlarında 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin aracıyla kaldırıma çıktığı, diğerinin ise parktaki güvenlik barikatını aşmaya çalıştığı bildirildi.

TRUMP BEYAZ SARAY’DAYDI

Olaylar yaşandığı sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da bulunduğu belirtildi. İhlallerin ardından Beyaz Saray tedbir amacıyla kısa süreliğine giriş ve çıkışlara kapatıldı, park çevresindeki caddelerde araç ve yaya trafiği durduruldu.

Gizli Servis tarafından yapılan açıklamada, "Yerel saatle 10.00 sıralarında bir araç Lafayette Parkı'nı çevreleyen kaldırıma çarptı. Sürücü, güvenlik güçlerine mukavemet göstermiş ancak kısa sürede gözaltına alınmıştır. Aynı dakikalarda ikinci bir kişi de Lafayette Parkı'nın kuzeybatı köşesindeki güvenlik barikatını aşmıştır. Bu şüpheli de ekiplerce kısa sürede yakalanmıştır" denildi.
Gizli Servis, her iki olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ve olaylar arasında bir bağlantı olup olmadığının araştırıldığını bildirdi.

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#ABD#Beyaz Saray#Trump

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