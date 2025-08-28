Beyaz Saray'da Gazze toplantısı: Kritik konular ele alındı

×
Dünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 10:07

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da danışmanları ile birlikte Gazze Şeridi’nin geleceğine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, "savaş sonrası dönemde Gazze’nin yeniden inşaşı", "bölgedeki siyasi durum" ve "Hamassız Gazze" gibi konuların ele alındığı bildirildi.

İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamlarına ve bölgede yol açtığı insani krize dünyadan tepkiler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis’te savaş sonrasında Gazze Şeridi’nin geleceğine ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD basınının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; toplantıya Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı ve eski Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner ve ABD Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio’nun yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair da katıldı.

Beyaz Saray’dan toplantının içeriğine dair resmi açıklama yapılmazken, ABD basını "savaş sonrası dönemde Gazze’nin yeniden inşaşı" ve "bölgedeki siyasi durum" dahil pek çok konunun masaya yatırıldığını bildirdi. Ayrıca, "Hamassız Gazze" hakkındaki muhtemel senaryoların ele alındığı aktarıldı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO İSRAİLLİ MEVKİDAŞI SAAR İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile Washington’da bir araya geldiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yineleyen Rubio, Saar ile Gazze, Lübnan ve Suriye’deki önemli meseleleri ele aldı. Rubio ayrıca İran tehdidine karşı koymanın önemini vurgularken, ikilinin bölgenin güvenliği ve refahı için yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

