Beyaz Saray’da davet... Biden’a gazoz Macron’a ıstakoz

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Aralarında sanat ve moda dünyasından birçok ünlü ismin yer aldığı seçkin davetliler, Beyaz Saray’ın güney çimenliğinde kurulan dev çadırda ağırlandı.

Istakozlu, Amerikan peynirli akşam yemeğinde, Macron (45) ve Biden (80), ülkelerinin şerefine kadeh kaldırdı. Macron’a California rose şarabı servis edilirken, Biden’ın kadehinde zencefilli gazoz olduğu belirtildi. Amerikan Washington Post gazetesi, Fransa’nın en genç lideri ile ABD’nin en yaşlı liderinin kadeh tokuşturduğunu yazdı.

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Biden kadehini kaldırırken, “Bizi bağlayan tarihimize ve hâlâ bizi birleştiren değerlerimize” diye konuştu. Macron ise “Çok yaşa Amerika, çok yaşa Fransa, iki ülke arasındaki dostluk, çok yaşa” ifadelerini kullandı. Sonunda da İngilizce olarak “Cheers. Thank you” (Şerefe, teşekkürler) diye ekledi.

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‘AVRUPA’NIN YENİ LİDERİ’

Beyaz Saray’da son 10 devlet yemeğinin üçü Fransa için düzenlendi. Emmanuel Macron ise Charles de Gaulle ve Jacques Chirac’ın ardından, onuruna devlet yemeği düzenlenen üçüncü Fransız lider olarak kayıtlara geçti. Daha önce onuruna devlet yemeği düzenlenen eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiliz liderler göz önüne alındığında, Macron’a ‘Avrupa’nın yeni lideri’ olarak yaklaşıldığı yorumu yapıldı.

CANLI 200 ISTAKOZ

ABD’li yetkililer, nesli tükenme tehlikesi yaşayan balina nüfusunu tehdit ettiği gerekçesiyle Atlantik’te ıstakoz avı için uyarılarda bulunurken, ziyafet için bin km ötedeki Maine’den 200 ıstakozun canlı canlı Beyaz Saray’a getirilmesi tepki çekti.

Biden’ın Demokrat Partisi’nden milletvekili Jared Golden, “Eğer Biden Beyaz Saray’ı şık bir akşam yemeği için 200 Maine ıstakozu satın almaya öncelik verebiliyorsa” diye tweet atarak Başkan’ın “yönetiminin şu anda faaliyetlerini durdurduğu Maine ıstakozcularıyla görüşmek için de zaman ayırması gerektiğini” belirtti.

ABD bayrağı renklerinde dekore edilen salonda, 33 adet dikdörtgen masa yer aldı.

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ÇOCUKLARIYLA GELDİLER

Davete iş, moda dünyası ve Hollywood’dan isimler katıldı. Amerikalı oyuncu Jennifer Garner, Ben Affleck ile evliliğinden olan 17 yaşındaki kızı Violet ile yemeğe geldi. Çocuğuyla davete katılan bir diğer ünlü isim Julia Louis-Dreyfus oldu. Başarılı oyuncu, 2019’da oyunculuğa adım atan oğlu Charlie Hall ile birlikte davette yer aldı.

TABAKLAR ÖZEL OLARAK KİRALANDI

Mönüde arpacık soğanı marmelatıyla dana eti, üç kat pişirilen tereyağlı patates, tereyağda poşe ıstakoz, Beyaz Saray bahçesindeki kabaklarla yapılan ravioli ile California havyarı servis edildi. Tatlı olarak ise mandalina mus, kavrulmuş armut ve kremalı dondurma ile servis edilen portakallı pasta vardı. Şarapları ve peynirleri ile ünlü Fransa’dan davetlilere tamamı Amerikan şarabı ve peynirleri servis edildi.

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300 kişinin katıldığı davette Beyaz Saray’ın porselenlerini dışarı çıkarmak yasak olduğundan, dışarıdan özel olarak tabak kiralandı. First Lady Jill Biden, devlet yemeği için hazırlanan Beyaz Saray şefleri Cris Comerford ve Susan Morrison’ı da sahneye davet ederek teşekkür etti.