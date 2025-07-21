Beyaz Saray’da altı ayın bilançosu... Trump en çok kendisiyle çatıştı

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Amerikan CNN’de yer alan bir analize göre Trump’ın ikinci döneminde attığı birçok adımın dengesizliği, ilk döneminde çizdiği rotayı tersine çevirmesiyle daha da görünür hale geldi. İlk döneminde görevlendirdiği Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden almak isteyen Trump, yine ilk döneminde Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın yerine imzaladığı ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’nı (USMCA) da “ülkeyi sömüren” bir yük olarak nitelendirdi. COVID19 aşısı programının mimarıyken, aşı karşıtı Robert F. Kennedy Jr.’ı Sağlık Bakanı yaptı. Daha önce TikTok’u yasaklamaya çalışırken, çok geçmeden bir Amerikan şirketinin platformu satın almasına destek verdi. Analize göre artık daha öfkeli, daha serbest ve daha müdahaleci bir lider profili çizen Trump’ın bu yeni versiyonu, eski haline kıyasla devlet yönetiminde yalnızca kendi memnuniyetini merkeze alıyor.

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MUHALEFETİ KENDİ TABANI

Trump’ın bu iç çatışmasını derinleştiren en önemli unsurlardan biri, alışık olmadığı bir şekilde kendi tabanından gelen baskı. Geçen kasımdaki seçimlerde başkanlığın yanı sıra Kongre’yi de Cumhuriyetçilere kaptıran Demokrat Parti etkili bir siyasi faaliyet ortaya koyamazken, Trump’ı en çok kendi siyasi tabanı olan “MAGA” grubu zorluyor. “MAGA ordusu” Trump’a verdiği destek kadar hesap da soruyor. Haftalardır sosyal medyada örgütlenen MAGA’cıların ısrarlı taleplerine boyun eğen Trump, Epstein dosyasına ait tüm belgelerin açıklanması talimatını verdi. Oysa Trump, önceki günlerde Epstein dosyalarını “Demokratların uydurduğu bir aldatmaca” olarak nitelemiş, buna inanan destekçilerini ise “zayıf” olmakla suçlamıştı. Ortadoğu’daki İsrail yanlısı politikaları, Ukrayna’ya verilen saldırı silahları ve göçmen affına dair iddialar da tabanın Trump’a tepkili olduğu konular.