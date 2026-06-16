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Beyaz Saray'a terör saldırısı son anda önlendi! FBI'dan ilk açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#Beyaz Saray#FBI
Beyaz Saraya terör saldırısı son anda önlendi FBIdan ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 14:53

FBI, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın doğum günü dolayısıyla pazar günü düzenlenen kafes dövüşü etkinliğine yönelik terör saldırısının engellendiğini duyurdu. Saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen şahısların gözaltına alındığı belirtildi. Terör saldırısının, Amerikan İsrail Kamu İlişkileri Komitesi'nden (AIPAC) temsilcileri ve "kapitalist elitleri" hedeflediği kaydedildi.

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FBI Direktörü Kash Patel, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığı Beyaz Saray'daki UFC etkinliğine yönelik olası bir saldırının ABD kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini bildirdi.

Patel, X hesabından yaptığı açıklamada, "FBI'ın, ortaklarımızın ve Adalet Bakanlığı'nın çok eyaletli bir operasyonda gösterdiği hızlı refleks sayesinde, çok sayıda kişi gözaltına alındı ​​ve planlanan saldırılar tamamen engellendi" dedi.

FBI, şüphelilerin ikinci dalga saldırı ile Beyaz Saray kapısına baskın düzenlemeyi hedeflediğini öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın 80. doğum gününe denk gelen etkinliğine yönelik tehdit 10 Haziran'da tespit edildi.

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Beyaz Saraya terör saldırısı son anda önlendi FBIdan ilk açıklama

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PLANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Fox News Digital'e konuşan yetkililer, saldırganların çok aşamalı bir terör saldırısı planladığını ifade etti. İlk aşamada, etkinlik alanı yakınındaki binalara patlayıcı yüklü insansız hava araçlarının saldırması ve kitlesel panik oluşturması öngörülüyordu.

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Yaratılacak kargaşayla kaçmaya başlayacağı öngörülen kalabalığın, olay yerinde hazır bekleyen bir keskin nişancı ekibi tarafından hedef alınması planlandığı belirtildi. Şahısların, ikinci saldırı dalgasında Beyaz Saray kapısına baskın düzenlemeyi hedeflediği kaydedildi.

Beyaz Saraya terör saldırısı son anda önlendi FBIdan ilk açıklama

EN AZ 23 KİŞİ PLANA DAHİLMİŞ

FBI, komployu 10 Haziran'da öğrendi ve Cincinnati'de ilk tutuklamayı gerçekleştirdi. Şüphelilerden bazılarının saldırı hazırlıkları yapmak üzere 12 veya 13 Haziran'da Virginia'ya gittiği iddia ediliyor. Bir şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, yetkililer şifreli sohbet uygulaması Signal'de en az 23 kullanıcının ülkenin başkentinin kalbinde yıkıcı bir terör saldırısı planladığını tespit etti.

Beyaz Saraya terör saldırısı son anda önlendi FBIdan ilk açıklama

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New York Post'un haberine göre, telefonu incelenen şüpheli, saldırının amacının "kapitalist elitleri", "milyarderleri" ve Amerikan İsrail Kamu İlişkileri Komitesi'nden (AIPAC) para alan politikacıları hedef almak olduğunu söyledi.

Patel, "Sonuç, soruşturma çalışmalarının en iyisini temsil etse de, bu kolluk kuvvetleri ekibi için sıradışı bir durum değildi; bizler, özellikle tarihi UFC 250 dövüşü gibi büyük etkinlikler sırasında ABD vatandaşlarının hayatını tehdit edenleri tespit etmek, müdahale etmek ve adalete teslim etmek için kurulmuş bir ekibiz" ifadelerini kullandı.

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#Donald Trump#Beyaz Saray#FBI

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