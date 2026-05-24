Beyaz Saray'a silahlı saldırı! Trump'ın hafta sonu kabusa döndü: Saldırgan hakkında dikkat çeken detaylar

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 10:34

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a silahlı saldırı düzenlendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da bulunduğu sırada gerçekleşen saldırıda 20-30 el ateş edildiği kaydedildi. Gizli Servis'in müdahalesi sırasında ağır yaralanan saldırgan Nasire Best, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beyaz Saray'a düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle Washington'da acil durum ilan edildi. ABD televizyonlarının yayında olduğu sırada gerçekleşen saldırının ardından Beyaz Saray karantinaya alındı. Saldırı anında Beyaz Saray'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenli bir yere götürüldüğü kaydedildi.

ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, daha önce Beyaz Saray çevresinde gözaltına alınan 21 yaşındaki Nasire Best'in Beyaz Saray'a yaklaşarak çantasından silah çıkararak ateş açtığı bildirildi. Federal görevlilerin karşılık vermesi sonucu saldırgan vuruldu.

Çatışma, Beyaz Saray yerleşkesinin kuzeybatı köşesinde bulunan 17. Cadde ile Pennsylvania Bulvarı yakınlarında yerel saatle 18.00’den kısa süre sonra meydana geldi.

Trump cuma günü yaptığı açıklamada, hafta sonunu Beyaz Saray’da geçireceğini söylemişti.

SALDIRGAN İÇERİ NASIL GİREBİLECEĞİNİ SORMUŞ

NBC News'ün haberine göre, soruşturmaya yakın 2 yetkili, vurulan kişinin 21 yaşındaki Nasire Best olduğunu açıkladı. Hastaneye kaldırılan Best’in yaraları nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. ABD Gizli Servisi, olayda hiçbir görevlinin yaralanmadığını duyurdu.

Yetkililer ayrıca çatışma sırasında bir sivilin de kurşunların hedefi olduğunu kaydetti. Açıklamada, sivili yaralayan merminin hangi taraftan geldiğinin henüz netleşmediği ifade edildi. Yaralının sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mahkeme kayıtlarına göre Best, geçen yıl temmuz ayında Beyaz Saray çevresindeki kısıtlı alana girerek dur ihtarlarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Washington D.C. Yüksek Mahkemesi’ne sunulan tutanakta, Best’in daha önce de Beyaz Saray giriş noktalarında dolaşarak içeri nasıl girebileceğini sorduğu ve bu nedenle Gizli Servis personeli tarafından tanındığı aktarıldı.

BEYAZ SARAY ÇEVRESİNDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Resmi kayıtlarda, Best’in geçen yıl haziran ayında Beyaz Saray’ın doğu tarafındaki araç girişini engellediği gerekçesiyle kısa süreli zorunlu gözlem altında tutulduğu bilgisi yer aldı. Aynı dosyada, izinsiz giriş suçlamasıyla gözaltına alındığı sırada hakkında aktif bir yakalama kararı bulunmadığı belirtildi.

Olay yerindeki polis memurlarına “kendisinin İsa Mesih olduğunu ve tutuklanmak istediğini söyleyen” Best hakkında, gözaltına alındığı gün Beyaz Saray çevresine yaklaşmasını yasaklayan bir uzaklaştırma kararı çıkarıldığı bildirildi. Ağustos ayında yapılacak duruşmaya katılmaması üzerine Best için yakalama emri çıkarılmıştı.

Saldırı, son bir ay içinde üst düzey ABD yetkililerinin bulunduğu bölgelerde yaşanan üçüncü olay olarak kayıtlara geçti. 25 Nisan’da California’dan gelen silahlı bir kişi, Trump’ın konuşma yapacağı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde güvenlik noktasını aşmaya çalışırken Gizli Servis ajanları tarafından etkisiz hale getirilmişti.

BEYAZ SARAY'DA KARANTİNA

4 Mayıs’ta ise Teksaslı bir kişinin Washington Anıtı yakınlarında Gizli Servis görevlileriyle çatışmaya girdiği ve yaralandığı açıklanmıştı. Yetkililer, şüphelinin ambulansla hastaneye götürülürken Beyaz Saray hakkında uygunsuz ifadeler kullandığını öne sürdü.

Cumartesi akşamı yaşanan son olayın ardından Beyaz Saray’da kısa süreli güvenlik karantinası uygulandı. Kuzey çimlerinde bulunan gazetecilerin silah sesleri nedeniyle panik yaşadığı bildirildi. ABC News Beyaz Saray Kıdemli Muhabiri Selina Wang, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda olay anını kayda aldığını duyurdu.

Wang, “Beyaz Saray’ın kuzey çimlerinde sosyal medya için video çekerken silah seslerini duyduk. Düzinelerce el ateş edilmiş gibi geliyordu. Bize koşarak basın brifing odasına gitmemiz söylendi ve şu anda orada bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

GAZETECİLER PANİK YAŞADI

New York Times (NYT) muhabiri Allison Robbert da Beyaz Saray’ın kuzey çimlerinde yaklaşık 20 ila 30 el silah sesi duyulduğunu söyledi. Robbert, gazetecilerin basın odasının dışından sesleri duyduğunu ve Gizli Servis personeli tarafından hızla içeri yönlendirildiğini anlattı.

Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, federal soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yetkililer, çatışmanın tüm yönleriyle incelendiğini ve olay yerindeki delillerin değerlendirmeye alındığını açıkladı.

