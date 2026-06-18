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Beyaz Saray’a saldırıyı FBI engellemiş

Güncelleme Tarihi:

#Beyaz Saray#Saldırı#FBI
Beyaz Saray’a saldırıyı FBI engellemiş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 07:00

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD’nin 250. kuruluş yıldönümü ve Başkan Donald Trump’ın 80. yaş günü nedeniyle hafta sonu Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlenen UFC (Karma Dövüş Sanatları) etkinliğini hedef alan bir saldırı planını engellediğini duyurdu.

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ABD Adalet Bakanlığı, keskin nişancılar ve patlayıcı yüklü dronlarla yapılması planlanan saldırıyla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Savcılık, şüphelilerin çevre binaları dronlarla vurmayı ve aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu kişilere ateş açmayı hedeflediğini açıkladı. Zanlıların şifreli mesajlarında ‘aşırı dini ve hükümet karşıtı’ görüşler paylaştığı belirtildi. Güney Bahçesi’nde davetlilere özel düzenlenen ve yaklaşık 4 bin 300 kişinin katıldığı etkinlik sırasında, çevrede de 85 bin kişinin mücadeleleri takip ettiği aktarıldı. Mahkeme kayıtlarında, grubun hedef almayı planladığı isimler arasında Başkan Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Elon Musk ile bazı milletvekillerinin yer aldığı ifade edildi.

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KESKİN NİŞANCILAR VURACAKTI

Saldırganlar, Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlenen ve 4 binden fazla davetlinin katıldığı etkinliği kana bulayacaktı. Saldırganların patlayıcı yüklü dronlarla kalabalığı hedef alıp keskin nişancılarla ateş edeceği öne sürüldü.

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#Beyaz Saray#Saldırı#FBI

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