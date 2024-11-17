Beyaz Saray’a en genç sözcü

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Temmuzda anne olan Leavitt, bu göreve getirilen en genç kişi ünvanının da sahibi oldu. Leavitt de X’ten yanıt vererek Başkan’a teşekkür etti. 2016’da Fox News için stajyerlik yaparken siyasetin içinde yer almaya karar veren Leavitt, Trump’ın ilk döneminde Beyaz Saray iletişim ekibinde çalışmış 2022’de Temsilciler Meclisi’ne aday olmuş ancak kazanamamış. Trump, seçim kampanyası sırasında iletişim direktörü olarak görev yapan Steven Cheung’u Beyaz Saray iletişim direktörü olarak atadığını duyurmuştu.

TRUMP’IN PENTAGON ADAYI CİNSEL TACİZLE SUÇLANMIŞ

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump tarafından Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) başına aday gösterilen eski asker ve televizyon sunucusu Pete Hegseth’in 2017 yılında cinsel saldırı iddiasıyla soruşturulduğu ortaya çıktı.

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Orduda düşük rütbeli bir askerlik geçmişi olan Hegseth’in (44) adaylığı kabineyi kurma sürecinde en tartışmalı konulardan biri olmuştu. Hegseth’in kariyerinin böylesi devasa bir bürokrasiyi çevirmeye yeterli olmadığı iddiaları konuşulurken 2017’de bir otelde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla soruşturulduğu bildirildi. Hegseth’in avukatı Timothy Parlatore, Vanity Fair’e yaptığı açıklamada “Suçlamalar Monterey polisi tarafından araştırıldı ve kanıt bulunamadı” dedi. Öte yandan Hegseth’in beyaz ırkçılar tarafından kullanılan ‘Deus Vult’ yazan dövmesi nedeniyle 2021 yılında bir iç tehdit olarak görüldüğü, bu nedenle Başkan Joe Biden’ın yemin törenine katılamadığı belirtildi.

ORTADOĞU İÇİN DAMAT KUSHNER İDDİASI

Donald Trump’ın ilk döneminde danışman olarak görev alan damadı Jared Kushner, bu kez kabinede yer almayacak. Ancak CNN International’a konuşan bölgedeki diplomatlar ve Trump’a yakın çevreler Yahudi kökenli damadın Ortadoğu politikalarının şekillenmesinde etkin olacağı görüşünde. Trump dış politikayı belirleyecek ekibe İsrail yanlısı isimleri aday gösterirken, Ivanka Trump ile evli Kushner’in hem bölgede ticari bağlantıları bulunduğuna, ancak aynı zamanda bölgeyle derin ve güvenilir bağlar kurduğuna işaret ediliyor.