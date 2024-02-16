Beyaz Saray ‘şifreli’ Rus tehdidini açıkladı

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ABD ve İngiliz basınında yer alan Rusya’nın “uzaya nükleer bir uydusavar silah yerleştirme” planı olduğuna yönelik iddiaları doğrulayan Kirby, ABD istihbarat yetkililerinin Rusya’nın bu kabiliyeti elde ettiğine dair bilgiye sahip olduğunu ancak böyle bir silahın şu anda çalışır durumda olmadığını söyledi. ABD’li yetkililerin ortaya çıkan teknolojiyle ilgili ellerindeki bilgileri analiz ettiğini ve konuyla ilgili, müttefik ve ortaklarıyla istişarelerde bulunduğunu söyleyen Kirby, “Rusya’nın bu özel kabiliyetin peşinde koşması rahatsız edici olsa da, kimsenin güvenliğine yönelik acil bir tehdit değil” dedi.