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Beyaz Saray ‘şifreli’ Rus tehdidini açıkladı

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#ABD#Rusya#İstihbarat
Beyaz Saray ‘şifreli’ Rus tehdidini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 07:00

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner’ın, ABD’nin “ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi” ile karşı karşıya olduğu ve Başkan Joe Biden’ın kendilerinin Kongre’ye sundukları bu bilgi üzerindeki gizliliği kaldırması gerektiği yönündeki sözlerine açıklık getirdi.

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ABD ve İngiliz basınında yer alan Rusya’nın “uzaya nükleer bir uydusavar silah yerleştirme” planı olduğuna yönelik iddiaları doğrulayan Kirby, ABD istihbarat yetkililerinin Rusya’nın bu kabiliyeti elde ettiğine dair bilgiye sahip olduğunu ancak böyle bir silahın şu anda çalışır durumda olmadığını söyledi. ABD’li yetkililerin ortaya çıkan teknolojiyle ilgili ellerindeki bilgileri analiz ettiğini ve konuyla ilgili, müttefik ve ortaklarıyla istişarelerde bulunduğunu söyleyen Kirby, “Rusya’nın bu özel kabiliyetin peşinde koşması rahatsız edici olsa da, kimsenin güvenliğine yönelik acil bir tehdit değil” dedi.

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#ABD#Rusya#İstihbarat

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