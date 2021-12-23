ABD'den Putin'i kızdıracak açıklama! 'Tek saldırganlık Rusların askeri yığınağı'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Maç sonu duygusal anlar Karaveli gözyaşlarını tutamadı...Maç sonu duygusal anlar! Karaveli gözyaşlarını tutamadı...#Beşiktaş
Gerileme sürüyor Son 1 ayın en düşük seviyesi...Gerileme sürüyor! Son 1 ayın en düşük seviyesi...#Dolar
G.Saray, Mostafa Mohamed kararını verdi Zamaleke bildirildi....G.Saray, Mostafa Mohamed kararını verdi! Zamalek'e bildirildi....#Mostafa Mohamed
Bakan Nebati: Yüksek faiz çözümdür diyenlere tokat gibi cevapBakan Nebati: 'Yüksek faiz çözümdür' diyenlere tokat gibi cevap#Nureddin Nebati
Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli kararını açıkladıAhmet Nur Çebi, Önder Karaveli kararını açıkladı!#Beşiktaş
Beşiktaş, Göztepe karşısında 2 golle geri döndüBeşiktaş, Göztepe karşısında 2 golle geri döndü!#Süper Lig
ABDden Putini kızdıracak açıklama Tek saldırganlık Rusların askeri yığınağıABD'den Putin'i kızdıracak açıklama! 'Tek saldırganlık Rusların askeri yığınağı'#Rusya
Anlaşma tamam THYde maaş zammı netleştiAnlaşma tamam! THY'de maaş zammı netleşti#Türk Hava Yolları
Türkiyenin dehşetle izlediği olay... Pitbull vahşetinde flaş gelişmeTürkiye'nin dehşetle izlediği olay... Pitbull vahşetinde flaş gelişme#Pitbull
Turkovacı bekleyenler dikkat Bakan Koca: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksinizTurkovac'ı bekleyenler dikkat! Bakan Koca: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz#Fahrettin Koca
Erdoğandan Kılıçdaroğluna bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı varErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankası açıkladı İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın detaylarıMerkez Bankası açıkladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları#Merkez Bankası
Malatyada maç sonu olay Başkan, hakemin üzerine yürüdüMalatya'da maç sonu olay! Başkan, hakemin üzerine yürüdü#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor' #Koronavirüs
Üçüncü yüzyıla ait... Çok ender rastlanılıyor Ağzı toprakla kapatılarak hava akışı kesilmişÜçüncü yüzyıla ait... Çok ender rastlanılıyor! Ağzı toprakla kapatılarak hava akışı kesilmiş#Sivas
HABERLERDünya Haberleri

ABD'den Putin'i kızdıracak açıklama! 'Tek saldırganlık Rusların askeri yığınağı'

#Rusya#ABD#Ukrayna
ABDden Putini kızdıracak açıklama Tek saldırganlık Rusların askeri yığınağı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD ve müttefiklerinin Rusya-Ukrayna sınırındaki tansiyonu yükselttiğine dair açıklamasına yanıt vererek, “Rusya ile Ukrayna sınırında gördüğümüz tek saldırganlık Rusların askeri yığınağı” dedi.

Haberin Devamı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilime ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Psaki, Putin’in ABD’nin gelecek ay İsviçre’nin Cenevre kentinde görüşmeye hazır olduğuna dair yaptığı açıklamaya değinerek, Biden ve Putin arasındaki görüşmenin yeri ve zamanı konusunda henüz anlaşmaya varılmadığını aktardı.

Putin'in ABD ve müttefiklerinin Rusya-Ukrayna sınırındaki tansiyonu yükselttiğine dair açıklamasına da değinen Psaki, "Gerçekler, Rusya ile Ukrayna sınırında gördüğümüz tek saldırganlığın Rusların askeri yığınağı ve Rusya liderinin savaşçı söylemi olduğunu açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Gözden Kaçmasın

Putinden sert sözler: Biz değil Batı garanti verecekPutin'den sert sözler: Biz değil Batı garanti verecek!Haberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacakRusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#ABD#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA