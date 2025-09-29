×
Beyaz Saray, Netanyahu'nun Katar Başbakanı Al Sani'den özür dilediğini açıkladı

#İsrail#Katar#Binyamin Netanyahu
Beyaz Saray, Netanyahunun Katar Başbakanı Al Saniden özür dilediğini açıkladı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın koordinesiyle yapılan görüşmede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'den "Katar'ın egemenliğini ihlal ettiği için" özür dilediğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Netanyahu ve Al Sani ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Netanyahu'yu Oval Ofis'te ağırlayan Trump'ın isteğiyle gerçekleştiği kaydedilen görüşmede, Trump'ın İsrail ile Katar arasındaki ilişkilerin olumlu seyretmesini istediğine işaret edildi.

Açıklamada, üç ülke arasında yeni bir mekanizma kurulacağına atıf yapılarak, "İlk adım olarak, Başbakan Netanyahu, İsrail'in Katar'daki Hamas hedeflerine yönelik füze saldırısında istemeden bir Katarlı askerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Ayrıca Netanyahu, rehine müzakereleri sırasında Hamas liderlerini hedef alarak İsrail'in Katar'ın egemenliğini ihlal ettiğinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve İsrail'in gelecekte bu tür bir saldırı yapmayacağını teyit etti." ifadelerine yer verildi.

Katar Başbakanı Al Sani'nin bu açıklamayı memnuniyetle karşıladığı ve "Katar'ın bölgesel güvenlik ve istikrarına katkı yapmaya devam edeceğini" belirttiği kaydedildi.

Liderler ayrıca, Gazze'deki krizi sona erdirmek için gündemde olan öneriye ilişkin başlıkları da görüşmede ele aldılar.

