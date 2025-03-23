Beyaz Saray Kremlin’in suyuna gidiyor... Putin’e övgü Ukrayna’ya şart

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Geçen yıl seçim döneminde Ukrayna savaşını bitirmek için hem Moskova hem Kiev’e baskı yapacağını söylemesine rağmen, 20 Ocak’ta göreve geldiğinden bu yana özellikle Avrupalı müttefikleri tarafından Ukrayna üzerinde baskı oluşturmaya çalışmakla suçlanan ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, yaptığı son açıklamalarla yine Kremlin’in tezlerine işaret etti. ABD Başkanı Trump, son görüşmelerinde Rusya lideri Vladimir Putin’in savaşı bitirmekle ilgili “hiçbir şeyi reddetmediğini” söylerken, Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise Rusya’nın savaş sonrası ilhak ettiği dört bölge ve 2014’te ilhak ettiği Kırım’ın Rus toprağı olarak tanınması halinde “savaşın biteceğini” savundu. Açıklamaların pazartesi günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ABD aracılığında yapılacak üçlü teknik görüşmenin öncesinde gelmesi dikkat çekti.

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‘HİÇBİR ŞEYİ REDDETMEDİ’

28 Şubat’ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaşanan Oval Ofis krizinden bu yana Kiev yönetimini baskı altında tutmaya devam eden Trump, önceki akşam Beyaz Saray’da medya mensuplarının sorularını yanıtlarken de Putin’i savundu. Putin’in ABD ve Ukrayna heyetlerinin sunduğu 30 günlük ateşkes planını reddettiği haberlerine karşı çıkan ABD Başkanı, “Ukrayna savaşının bitirilmesi için o (Putin) benimle son görüşmesinde hiçbir şeyi reddetmedi. Ben ona zaten ateşkes ilanı için son tarih vermedim” ifadelerini kullandı. Trump, ABD’nin ateşkes anlaşmasına varılamaması durumunda Rusya’ya yönelik yaptırımlarını arttırıp arttırmayacağına ilişkin bir soruya ise “bunu konuşmak için erken olduğunu” belirterek, “Ayrıca Rusya şu anda, tarihte herhangi bir ülkeye uygulanan fazla bir yaptırım altında. Olumlu gelişmeler bekliyorum” yanıtını verdi.

‘BEŞ BÖLGE KİLİT UNSUR’

Trump’ın özel temsilcisi ve geçen ay Ukrayna ile yapılan görüşmelerde ABD heyetinde bulunan Steve Witkoff da önceki akşam ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği demeçte Kremlin tezlerini tekrarladı, Rusya lideri Putin’i övdü.

Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım ile 2022’de ilhak ettiği Zaporojye, Herson, Donetsk ve Lugansk bölgelerinin “Rus toprağı olarak tanınmasının çatışmadaki kilit unsur” olduğunu savunan Witkoff, söz konusu bölgelerde yaşayan halkın büyük kısmının Rusça konuştuğunu belirterek, Rusya’nın işgal sonrası bu bölgelerde düzenlediği referandumlarda halkın büyük kısmının Rusya’ya bağlanma yönünde görüş bildirdiğini söyledi.

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MOSKOVA TEZLERİ

“Barış müzakerelerinin başarıya ulaşması için toprak bölüşümü en kritik noktayı teşkil etmeye devam ediyor. Ukrayna öyle veya böyle toprak tavizi vermek durumunda kalacak” diyen Witkoff, ayrıca Zelenski yönetiminin yakın gelecekte ülkede başkanlık seçimleri düzenlemeyi kabul ettiğini söyledi. Witkoff ayrıca Kiev’in NATO üyeliği konusunda ısrarcı olmadığını ve bu meselenin gündemde olmadığını kaydetti.

Görev süresi geçen yıl sona eren Zelenski’nin Ukrayna’yı resmen temsil edemeyeceğini savunan Rusya, mevcut Kiev yönetiminin olası bir anlaşmaya bu nedenle imza atamayacağını savunuyor ve Ukrayna’da seçim düzenlenmesini istiyor. Ukrayna’nın NATO dahil her türlü askeri ittifakın dışında kalmasını isteyen Kremlin yönetimi ayrıca Witkoff’un sözünü ettiği beş bölgenin Rus toprağı olarak tanınmasını talep ediyor. Ukrayna anayasası, savaş döneminde başkanlık seçimlerinin ertelenmesini öngörüyor.

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‘PUTİN TRUMP İÇİN DUA ETMİŞ’

Steve Witkoff, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda Rusya lideri Putin’in geçen yaz atlattığı suikast girişiminden sonra Trump için dua ettiğini de söyledi. Geçen hafta Moskova’ya giderek Rus liderle görşüen Witkoff, “Görüşmede ilginç bir detay öğrendim. ABD seçim kampanyası sırasında Trump’a düzenlenen başarısız suikasttan sonra Putin kiliseye giderek Trump’ın sağlığı için mum dikmiş” ifadelerini kullandı. Witkoff, Putin’in ayrıca Trump’a iletmesi için kendisine ünlü bir Rus ressamın yağlı boya tablosunu verdiğini söyledi.