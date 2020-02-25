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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 10:26,Son Güncelleme:/

Beyaz Saray, Kongre'den Kovid-19 ile mücadele için 2,5 milyar dolar fon isteyecek

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Beyaz Saray, Kongre'den Kovid-19 ile mücadele için 2,5 milyar dolar fon isteyecek
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Beyaz Saray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Kongre'den en az 2,5 milyar dolar ek fon talep edileceğini açıkladı.

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Sözcüsü Rachel Semmel, yaptığı yazılı açıklamada "Donald Trump yönetimi Kovid-19'un yayılmasını ciddiye alıyor." ifadesini kullandı.

Virüs ile mücadele için 2,5 milyar dolar ek fon talep eden bir planı Kongre'ye göndereceklerini belirten Semmel, bu fonun 1 milyar dolarının virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için ayırılacağını kaydetti.

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ABD Kongresi'ndeki Demokratlar uzun süredir virüs konusunda yönetime uyarıda bulunarak, Trump'ı bu konuda adım atmaya çağırıyordu.

Trump ise bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD'de koronavirüs kontrol altında. Tüm taraflar ve ilgili ülkelerle iletişim halindeyiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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