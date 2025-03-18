Beyaz Saray: Kasabanın yeni şerifi Trump

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları ve kararlarıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın, İran'ın Husilerin tüm saldırılarından sorumlu tutulacağına dair açıklamalarına ilişkin soruyu, "Artık kasabada yeni bir şerif var ve adı Donald Trump. Dünya bu konuda resmi olarak uyarıldı." diye cevapladı.

"İran'a mesajımız, bu başkanı (Trump) ciddiye almanız gerektiğidir. Ve bence Husiler bunu geçen hafta sonu zor yoldan öğrendiler." diyen Leavitt, Trump'ın ticari gemilere yapılan saldırıları "ellerini kavuşturup izlemeyeceğini" belirtti.

Leavitt, Trump'ın, bundan sonra Husilerin yaptığı saldırılardan İran'ın doğrudan sorumlu tutulacağına dair Truth Social'dan yaptığı yazılı açıklamayı gazetecilere okudu.

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EL SALVADOR'A GÖNDERİLEN 200 DÜZENSİZ GÖÇMEN İÇİN 6 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD'den sınır dışı edilerek El Salvador'a gönderilen 200 civarındaki düzensiz göçmen için, söz konusu ülkeye 6 milyon dolar ödeneceğini açıkladı.

Düzensiz göçmenler için, "Bu kişiler yabancı terörist olarak tanımlandı." ifadesini kullanan Leavitt, sınır dışı edilme işleminin durdurulması yönündeki yargıç kararına neden uyulmadığına ise yargıcın yazılı emri yürürlüğe girmeden uçakların kalkmış olmasını gerekçe gösterdi.

Sözcü Leavitt, "El Salvador’a gönderilen kişiler Tren de Aragua çetesi üyesidir, bu ABD sınırları içerisinde faaliyet gösteren yabancı bir terör örgütüdür. Önceki yönetim, ülkemizi işgal etmelerine izin vermiştir." ifadelerine yer verdi.

RUSYA-UKRAYNA BARIŞINA ÇOK YAKIN OLDUKLARINI BELİRTTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın Kiev ile Moskova arasında barışın sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini belirterek, "Barış anlaşmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık ve Trump bunu başarmaya kararlı." değerlendirmesinde bulundu.

Leavitt, görüşmelerin neticelenmemesi durumunda Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda, "kesinlikle istekli" olduğunu söyledi.

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Fransa’da bir politikacının ABD'nin Özgürlük Heykeli'nin değerlerini temsil etmediği düşüncesiyle geri istediği sorusuna Leavitt, "O düşük seviyeli Fransız politikacıya, Fransızların şu anda Almanca konuşmamasının tek nedeninin ABD olduğunu ve bu yüzden ülkemize minnettar olması gerektiğini hatırlatırım." sözleriyle cevap verdi.

Leavitt, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın 6 Ocak Komitesi üyeleri hakkındaki af kararının ıslak imzalı olmaması nedeniyle Trump tarafından hükümsüz sayılmasını da savundu.