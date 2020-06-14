Beyaz Saray inadı oğlu içinmiş

First Lady Melania Trump’ın sözleşmede, çocukları Barron’un miras haklarını garanti altına alan değişiklikler yaptığı öne sürülüyor. O dönem Melania Trump’ın, oğlu Barron’un New York’ta devam eden okulu nedeniyle Beyaz Saray’a geç taşındığı açıklanmıştı. Kitapta geç taşınmaya bir başka gerekçe olarak, Başkan Trump hakkında çıkan cinsel taciz iddiaları ve Melania’nın bu süreçte zamana ihtiyaç duyması gösteriliyor.

YAZILI KANIT İSTEDİ

Washington Post gazetesi muhabirlerinden Mary Jordan tarafından kaleme alınan kitap “Anlaşma Sanatı: Melania Trump’ın Anlatılmamış Hikâyesi” adını taşıyor. Washington Post’un haberine göre, bu süreçte yenilenen evlilik sözleşmesi, Barron’un aile şirketi dışında bırakılmamasını garanti altına alıyor. Jordan, “First Lady, finansal fırsatlar ve miras konularında, oğlu Barron’un Trump’ın yetişkin diğer üç çocuğuyla eşit olacağına dair yazılı kanıt istedi” diyor.

First Lady Melania Trump’ın ekibinden Stephanie Grisham kitapla ilgili olarak “Bayan Trump ile ilgili yanlış bilgiler ve kaynaklar içeren bir başka kitap. Bence kurgu türünde” açıklamasında bulundu.