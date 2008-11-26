Beyaz Saray’ın aşçısı kim olacak

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Beyaz Saray kiracı değişikliğine hazırlanırken, yeni aşçıbaşının kim olacağı spekülasyonlara yol açıyor.

Bill Clinton ve bir süre de George Bush dönemlerinde görev yapan eski aşçıbaşı Walter Scheib, çok büyük olasılıkla kendi yerine gelen Filipin kökenli Cristeta Comerford’un göreve devam edeceğini söyledi. Obama Ailesi’nin yeni birini tercih etmesi halinde, Scheib, bu kişinin ünlü bir TV aşçısı olmayacağını savundu.



Scheib, TV aşçılarının Beyaz Saray’daki işin ne olduğunu bilmediğini belirterek, "İyi hizmet verecek bir yürek gerekiyor. Kamera önünde durmaya benzemez" dedi. Dört yıl önce emekliye ayrılan Beyaz Saray tatlı aşçısı Roland Meisner, bir televizyon aşçısını asla tavsiye etmeyeceğini kaydetti.



Başkan seçilen Obama’nın sözcüsü, bu konuda yorum yapmak için çok erken olduğunu söyledi. Ancak, spekülasyonlar arasında, Oprah Winfrey’in kişisel aşçısı Art Smith, NBA yıldızı Carmelo Anthony’nin aşçısı Daniel Young ve Barack Obama’nın en sevdiği Chicago lokantası Topolobampo’nun aşçısı Rick Bayless’in isimleri geçiyor.