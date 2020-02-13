Beyaz Saray: İdlib’e müdahale etmeyeceğiz

Atlantic Council adlı düşünce kuruluşunda düzenlenen panelde, ABD’nin İdlib ve Suriye politikasına ilişkin açıklamalarda bulunan O’Brien, İdlib’de Esad rejimi ile birlikte Rusya ve İran’ın da Türk askerleri ve Türkiye ile çalışan unsurlara saldırdığını belirterek “Küresel bir polis olarak oraya paraşütle inip saldırıları durdurmamız mı bekleniyor” yorumuyla son duruma ilişkin ABD’nin bakış açısını özetledi. Suriye ve İdlib’de barışa yönelik bir çözüm için çaba gösterdiklerini ve bu çabayı sürdüreceklerini aktaran O’Brien, “İdlib’deki durum çok kötü. Esad çok kötü bir aktör. İranlılar da çok kötü bir aktör. Ruslar ve Türklerin adımları oradaki duruma yardımcı olmuyor. Fakat biz Rusların, İranlıların ya da Esad’ın tüm kötü eylemlerini durdurma pozisyonunda değiliz. Oradaki kötü durumu sona erdirecek sihirli bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu.