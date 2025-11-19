Beyaz Saray hazırlıklarını tamamladı: Rusya ve Ukrayna barışa çok yakın... 'Bu hafta içinde duyurulacak'

Haberin Devamı

Rusya ile Ukrayna arasındaki üç buçuk yılı aşkın savaşın sonlandırılması ve ateşkes imzalanması için hazırlanan gizli barış anlaşmasının hazırlıkları tamamlandı.

ABD merkezli Politico’nun haberine göre, Beyaz Saray, barış anlaşmasını açıklamak için gün saymaya başladı. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, çatışmayı bitirecek anlaşma çerçevesinin “ay sonuna kadar”, hatta “bu hafta içinde” duyurulabileceğini belirtti.

WASHİNGTON’DAN KİEV’E KRİTİK ZİYARET

Politico’nun aktardığı bilgilere göre, haber dün gece ortaya çıktı. ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll’un bugün Kiev’e “alışılmadık” bir ziyaret gerçekleştirdiği, beraberinde iki dört yıldızlı general ve üst düzey askeri yetkililerin bulunduğu bildirildi.

Heyetin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve diğer üst düzey isimlerle görüşeceği kaydedildi.

Zelenski, “ABD’den bazı pozisyonlar ve işaretler aldık” açıklamasıyla sınırlı bilgi verdi.

BEYAZ SARAY VE MOSKOVA ARASINDA GİZLİ MÜZAKERE

Axios yazarı Barak Ravid’in aktardığına göre, Beyaz Saray ve Moskova arasında doğrudan yürütülen gizli görüşmeler sonucunda 28 maddelik yeni bir barış planı oluşturuldu. Ravid, ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff’un geçen ay Miami’de Rus müzakereci Kirill Dmitriev ile üç gün boyunca görüştüğünü yazdı. Trump yönetimindeki yetkililer, “büyük bir kırılma noktası”na yaklaşıldığını söyledi.

UKRAYNA VE AVRUPA SÜRECE DAHİL EDİLMEDİ

Barış taslağının hazırlanmasında Ukrayna’nın ve Avrupa ülkelerinin doğrudan yer almadığı belirtildi. Bu durum, planın içeriğiyle ilgili önemli soru işaretleri yarattı. Rusya’nın işgal ettiği toprakların statüsü, kaçırılan Ukraynalı çocuklar ve Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinin nasıl şekillendiği hâlâ bilinmiyor.

Beyaz Saray’daki havanın “oldukça iyimser” olduğu aktarıldı. Yetkili, planın Kiev’e “olduğu gibi” sunulacağını belirterek, “Ukrayna’ya sunacağımız şey makul” dedi. ABD tarafı, hem cephedeki durum hem de Zelenski yönetimini sarsan yolsuzluk skandalları nedeniyle Ukrayna’nın teklifi kabul etmek zorunda kalabileceğini düşünüyor.

Yetkili, Avrupa’nın henüz sürece dahil edilmemesine ilişkin olarak ise, “Avrupalıları çok umursamıyoruz. Mesele Ukrayna’nın kabul etmesi” ifadelerini kullandı.

MOSKOVA: RUSYA’NIN TUTUMU DUYULUYOR

Rus müzakereci Dmitriev, Axios’a yaptığı açıklamada “Rusya’nın pozisyonunun gerçekten duyulduğunu hissediyoruz” diyerek iyimser olduğunu aktardı. Dmitriev, planın yalnızca ateşkes değil, aynı zamanda “ABD-Rusya ilişkilerinin yeniden inşası ve Rusya’nın güvenlik kaygılarının giderilmesi” gibi çok daha geniş bir çerçeve sunduğunu söyledi. Bu durum, Avrupa ülkelerinin dışarıda bırakılmasına yönelik tartışmaları daha da derinleştirdi.

TRUMP İÇİN KRİTİK BİR SİYASİ BAŞARI OLABİLİR

Ukrayna savaşı, son yılların en büyük kara çatışması olarak Avrupa güvenliğini kökten değiştirdi. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin öldüğü veya yaralandığı savaşta gelinen bu nokta, küresel dengeler açısından “dönüm noktası” olarak nitelendiriliyor.

Bu anlaşma, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump için de büyük bir siyasi fırsat olarak görülüyor. Trump, seçim kampanyasında Ukrayna savaşını “göreve başlar başlamaz bitireceğini” söylemiş ancak bunun beklediğinden çok daha zor olduğunu kabul etmişti. Bu nedenle herhangi bir barış anlaşması, Trump yönetimi tarafından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

KİEV’İN TUTUMU BELİRLEYİCİ OLACAK

Şimdi gözler Kiev’in vereceği yanıta çevrildi. Zelenski’nin daha önceki açıklamalarına bakıldığında, Ukrayna’nın egemen topraklarından vazgeçmeye zorlanacağı bir anlaşmaya sert tepki göstermesi bekleniyor. Buna rağmen, Washington’ın baskısının ağır olacağı değerlendiriliyor.

Tarafların anlaşmaya varması halinde, ertelenen Trump-Putin zirvesinin de yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.