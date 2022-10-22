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Beyaz Saray, Güneş'i karartmak için harekete geçti! Tartışma yaratan proje...

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#Beyaz Saray#GÜNEŞ#Proje
Beyaz Saray, Güneşi karartmak için harekete geçti Tartışma yaratan proje...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 16:04

ABD, küresel iklim krizine karşı başlattığı yeni bir proje ile Dünya'ya gelen Güneş ışınlarını uzaya geri yansıtmayı planlıyor. Sıra dışı proje uzun süredir ülke gündeminde olmasına rağmen, bazı araştırmacılar güneş ışığını yansıtma kavramını ahlaki olarak 'tehlikeli' görüyor.

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İklim krizi için harekete geçen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başlattıkları sıra dışı proje ile Güneş'i karartmanın yollarını arıyor.

İLK OLARAK 1965 YILINDA ORTAYA ATILDI

Kulağa bilimkurgu fantezisi gibi gelebilir, ancak söz konusu fikir ilk olarak 1965'te ABD başkanına önerildi. Takip eden yıllarda konsept üzerinde çalışıldı ve birkaç uygulanabilir teknik belirlendi.

5 yıldır üzerinde detaylı bir çalışma yapılarak tasarlanan proje Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi tarafından koordine edilecek.

DÜNYA'YA GELEN GÜNEŞ IŞIĞINI AZALTMAYI DENEYECEKLER

Solar (Güneş) jeomühendisliği adı verilen proje atmosferdeki sera gazlarının neden olduğu ısınmayı azaltmak için Dünya'ya ulaşan Güneş ışığı miktarını değiştirmeyi amaçlıyor.

Peki Güneş ışınlarını azaltmak mümkün mü? Araştırmacılar atmosferin stratosfer katmanına bir gaz tabakası yayarak Dünya'ya gelen Güneş ışınlarını uzaya geri yansıtmayı planlıyor.

Beyaz Saray, Güneşi karartmak için harekete geçti Tartışma yaratan proje...

Solar (Güneş) jeomühendisliği nasıl işliyor? -Solargeoeng.org-

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AHLAKİ OLARAK TEHLİKELİ GÖRÜLÜYOR

Bilim insanları Dünya'ya gelen Güneş ışınlarının bir kısmının uzaya yansıması durumunda gezegenin soğuyacağına inanıyor ancak fikir ortaya atıldığı günden bu yana eleştirilerin hedefi oldu.

Bazı araştırmacılar Güneş ışığını yansıtma kavramını etik olarak doğru bulmuyor veahlaki olarak 'tehlikeli' görüyor. Bazıları ise Güneş ışınlarını engellemenin iklim krizine çözüm olmayacağını belirterek asıl çözümün karbon emisyonlarının azaltılması olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray, iklim değişikliği çözümlerine yönelik acil ihtiyaç nedeni ile tüm eleştirilere rağmen projeyi destekliyor.

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