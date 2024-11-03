Beyaz Saray görüşmesi tepki çekti... Biden-Rum lider görüşmesi KKTC’ye federasyon baskısı

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “ABD yönetiminin stratejik ortaklık kisvesi altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne vermekte olduğu desteğin bölgedeki hassas dengeleri değiştirme tehlikesi taşıdığını uzun bir süreden bu yana ısrarla ifade etmekte olduklarını” vurguladı.

Ertuğruloğlu, “Tüm uyarılarımıza rağmen Rum Yönetimi’ne verilen destek, KKTC’nin rızasını çekmiş olduğu ‘federasyon’ görüşmelerine yeniden dönülmesi için Kıbrıs Türk tarafına baskı yaratma çabasıdır” ifadelerini kullandı.