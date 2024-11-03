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Beyaz Saray görüşmesi tepki çekti... Biden-Rum lider görüşmesi KKTC’ye federasyon baskısı

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#ABD#Tahsin Ertuğruloğlu#KKTC
Beyaz Saray görüşmesi tepki çekti... Biden-Rum lider görüşmesi KKTC’ye federasyon baskısı
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 07:00

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in, 30 Ekim’de Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden tarafından kabul edilmesini ve görüşmede Biden’ın Rumların federasyon tezini destekleyen cümleler kurmasının, “Kıbrıs Türkleri’ne federasyon baskısı yapıyorlar ama nafile” diye değerlendirdi

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “ABD yönetiminin stratejik ortaklık kisvesi altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne vermekte olduğu desteğin bölgedeki hassas dengeleri değiştirme tehlikesi taşıdığını uzun bir süreden bu yana ısrarla ifade etmekte olduklarını” vurguladı.

Ertuğruloğlu, “Tüm uyarılarımıza rağmen Rum Yönetimi’ne verilen destek, KKTC’nin rızasını çekmiş olduğu ‘federasyon’ görüşmelerine yeniden dönülmesi için Kıbrıs Türk tarafına baskı yaratma çabasıdır” ifadelerini kullandı.

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#ABD#Tahsin Ertuğruloğlu#KKTC

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