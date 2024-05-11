Beyaz Saray duyurdu: Ateşkes masası dağıldı

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İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes müzakerelerinin tıkandığı ve müzakere masasında artık kimsenin kalmadığı bildirildi.

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy son dakika gelişmesini şöyle aktardı:

BEYAZ SARAY: ATEŞKES MASASI DAĞILDI

Uzun süredir ateşkes görüşmeleri devam ediyordu. Ateşkes çıkar mı umudu vardı. Beyaz Saray masanın dağıldığını söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Kirby "Açıkçası ortada bir anlaşma yok. Son derece üzücü bir durum. Yüz yüze yapılan toplantılar bitmiş durumda. Hala anlaşmanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Buna inanıyoruz. Boşluklar aşılabilir. Masada kimse oturmasa da bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor." dedi.

ABD: İSRAİL YARDIMLARI ENGELLEDİ

ABD yönetiminin resmi raporuna göre İsrail, Gazze’de uluslararası hukuku ihlal etti demek ‘makul’ ABD savunma malzemelerinin İsrail tarafından 7 Ekim'den bu yana uluslararası insancıl hukukla veya sivillere verilen zararın azaltılmasına yönelik uygulamalarla tutarsız biçimde kullanıldığını değerlendirmek makul olacaktır. İsrail, Gazze'de sivillerin zararını hafifletmeye yönelik en iyi uygulamaları hayata geçirecek bilgi, deneyim ve araçlara sahip ancak sahadaki sonuçlar, IDF'nin bunları her durumda etkili bir şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin "önemli" soru işaretlerini gündeme getiriyor İsrail, ABD savunma malzemelerinin Gazze'de, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu iddia edilen eylemlerde kullanılıp kullanılmadığını doğrulamak için tam bilgi paylaşmadı Sivillere zarar veren olaylarda ABD mühimmatının kullanılıp kullanılmadığını belirlemek amacıyla incelenen olaylarla ilgili ABD'nin soruşturmalarına yanıt olarak bugüne kadar İsrail tarafından sınırlı bilgi paylaşıldı. İsrail, 7 Eki̇m'den beri̇ Gazze’ye i̇nsani̇ yardım ve yardım akışını en üst sevi̇yeye çıkarmaya yöneli̇k ABD destekli̇ çabalarda tam i̇şbi̇rli̇ği̇ yapmadi İsrail’in insani yardım personeline vize vermesinde yaşanan gecikmeler, yardım personeli eksikliğini artırdı ve yardımın Gazze'ye ulaştırılmasını daha da zorlaştırdı.