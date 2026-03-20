Beyaz Saray buz kesti! Trump'tan yersiz şaka

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi Beyaz Saray’da kabul etti. İki lider, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, İran değerlendirmelerinde de bulundu.

İran ile yaşanan devam eden savaş için ABD'nin geliştirdiği stratejiyi açıklayan Trump, bölgeye kara harekatı düzenlenip düzenlenmeyeceği sorusuna net bir yanıt verdi. Trump, "Herhangi bir ABD askeri göndermiyorum. Göndersem size söylemezdim ama göndermiyorum" ifadelerini kullandı.

Japonya Başbakanı Takaiçi, Japonya olarak ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına destek verdiklerini ifade ederek, "İran’ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın Körfez ülkelerine düzenlediği misilleme saldırılarını ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasını kınadıklarını aktaran Takaiçi, "Aslında çok ciddi bir güvenlik krizi ile karşı karşıyayız, bu gelişmeler nedeniyle küresel ekonomi şu anda büyük bir darbe almak üzere. Ancak bu durumda bile, dünyada barışı sağlayabilecek tek kişinin Başkan Trump olduğuna inanıyorum. Bunu başarmak için uluslararası toplumdaki ortaklarımıza ulaşmaya hazırım." diye konuştu.

OVAL OFİSİ BUZ KESTİREN ŞAKA

Bir Japon gazeteci Trump'a, İran'a saldırmadan önce neden müttefiklerine haber vermediğini sordu.

ABD Başkanı Trump, bir Japon muhabirin, "Neden İran'a yönelik saldırılarla ilgili Japonya dahil müttefiklerinize hiç haber vermediniz?" şeklindeki sorusuna esprili bir şekilde, "Bunun sürpriz olmasını istedik, sürpriz konusunda Japonya'dan daha çok bilen kim var? Siz neden Pearl Harbor hakkında bir şey demediniz?" yanıtını verdi.

Trump'ın Pearl Harbor yanıtına ABD heyetinde bulunanlar gülerken, Japon heyetinin şaşkınlığı kameralara yansıdı.

PEARL HARBOR SALDIRISI

Trump’ın hatırlattığı 7 Aralık 1941 tarihli Pearl Harbor saldırısı, ABD’nin 2. Dünya Savaşı’na girmesine neden olan kırılma noktasıydı.

Japonya’nın Hawaii’deki üsse düzenlediği baskında 2 bin 403 Amerikan askeri ölmüş, 12 savaş gemisi ağır hasar almıştı.

ABD ise bu saldırıya 1945 yılında Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atarak karşılık vermiş, bu olay yüz binlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.