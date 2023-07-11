Beyaz Saray: Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden NATO Zirvesi kapsamında 1 saat 15 dakikalık görüşme gerçekleştirdi. İkil görüşmenin ardından Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylanmak üzere parlamentoya göndermek için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile vardığı anlaşmadan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

'İKİLİ İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME ÇABALARI ELE ALINDI'

Beyaz Saray, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Başkanlar, stratejik mekanizmadaki son tartışma turunu memnuniyetle karşılayarak savunma ve ekonomik öncelikler hakkında görüş alışverişinde bulunarak ikili işbirliğini güçlendirme çabalarını ele aldı. Ayrıca, Ukrayna'ya verdikleri kalıcı destek ve Ege'de istikrarı korumanın önemi dahil olmak üzere, ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel konuları tartıştılar."