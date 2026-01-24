Beyaz Saray akıma Trump ile katıldı: Nihilist penguen

×
HABERLERDünya Haberleri

#Beyaz Saray#Trump#Akım
Beyaz Saray, sosyal medyada viral olan ‘Nihilist Penguen’i, bir elinde ABD bayrağı, diğer yanında ise ABD Başkanı Donald Trump ile Grönland’da yürürken gösteren yapay zeka ile oluşturulan bir görsel paylaştı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusundaki hedeflerini sosyal medyada bir kez daha gündeme taşıdı. Beyaz Saray, sosyal medyada viralleşen ‘Nihilist Penguen’ akımını kullanarak yapay zeka ile oluşturulmuş bir görsel paylaştı. Görselde Donald Trump, ABD bayrağı tutan penguenle birlikte Grönland bayrağının bulunduğu buzlu bir manzarada yürürken görüldü. Görsel, "Pengueni kucakla" başlığıyla paylaşıldı.

Paylaşım, Beyaz Saray’ın Grönland politikasına dikkat çekme amacı taşıdığı şeklinde yorumlanırken, Penguenin Grönland’da yaşamadığı gerçeği ise sosyal medya kullanıcıları tarafından dile getirildi.

"NİHİLİST PENGUEN" AKIMI

İnternet kullanıcılarının "Nihilist Penguen" olarak adlandırdığı bu penguen, son dönemde viral hale gelmişti. Orijinal görüntü, 2007 yapımı "Encounters at the End of the World" belgeselinden alınan, Adelie pengueninin koloniden uzaklaşarak buzullara doğru yürüdüğü bir sahneye dayanıyor. Penguenin bu yalnız yürüyüşü, sosyal medyada anlam arayışı, motivasyon eksikliği ve yaşamın anlamsızlığı gibi temalarla mizahi ve ironik şekilde ilişkilendiriliyor.

