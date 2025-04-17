×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Beyaz Saray açıklama yapmıştı! Trump'ın elindeki gizemli morluk tekrar ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Sağlık#Morluk
Beyaz Saray açıklama yapmıştı Trumpın elindeki gizemli morluk tekrar ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 17:02

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ elinin üzerinde görülen gizemli morluk tekrar ortaya çıktı. Uzmanlar, kapatıcı ile gizlenmek istenilen morluğa ilişkin farklı açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ elinin üzerindeki morluk ilk olarak seçim kampanyasının sürdüğü ekim ayında görülmüştü.

Başlarda kimsenin çok ciddiye almadığı bu morluk, devam eden aylarda da Trump'ın elinin üzerinde kalınca meraklı gözler ABD başkanına çevrildi.

Beyaz Saray açıklama yapmıştı Trumpın elindeki gizemli morluk tekrar ortaya çıktı

ELİNDEKİ İZ FIRTINA KOPARMIŞTI

AFP haber ajansı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Şubat'ta gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında çektiği fotoğraflarda Trump'ın elindeki morluğa özellikle dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcılarının Trump'ın elinin üzerine bir kapatıcı sürüldüğünü anlaması çok uzun sürmedi. Bazı kullanıcılar Trump'ın eline damar yolu açıldığı için böyle bir iz oluştuğunu öne sürerken bazıları da Trump'ın vücudunun susuz kaldığını bu nedenle sıvı takviyesi yapıldığını veya vitamin yetersizliği yaşadığını iddia etti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınABD Başkanı Donald Trumpın sağ elinin üzerindeki gizemli morluğun sebebi ne Cevabı Beyaz Saray verdiABD Başkanı Donald Trump'ın sağ elinin üzerindeki gizemli morluğun sebebi ne? Cevabı Beyaz Saray verdiHaberi görüntüle

BEYAZ SARAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Çiçeği burnunda başkanın sağlık durumu ile ilgili endişeler ABD gazetelerinin manşetlerini süslerken, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması spekülasyonları tetikledi. Ve nihayetinden Beyaz Saray'dan beklenen açıklama geldi.

Beyaz Saray açıklama yapmıştı Trumpın elindeki gizemli morluk tekrar ortaya çıktı

Bir Beyaz Saray yetkilisi Şubat ayında yaptığı açıklamada, Başkan'ın elindeki morluğun bulunduğu pozisyonun gerektirdiği 'sürekli el sıkışmaların bir sonucu' olduğunu söylemişti.

Trump'ın seçim kampanyası ve başkanlık sürecinde her gün yüzlerce kişiyle el sıkıştığını, sürekli tekrarlanan bu hareketin elinin üzerinde bir morluk oluşmasına neden olduğunu belirten yetkili en azından bir süreliğine tartışmalara son vermişti.

Beyaz Saray açıklama yapmıştı Trumpın elindeki gizemli morluk tekrar ortaya çıktı

GİZEMLİ MORLUK YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Bu hafta ise tartışmalar yeniden alevlendi. Çünkü Salı günü Navy Midshipmen futbol takımına kupasını takdim eden ABD başkanının elindeki morluk yeniden gözle görülür hale gelmişti, üstelik bu sefer elinin üzerine yapılan makyaj morluğu kapatmaya yetmemişti.

Haberin Devamı

DOKTORLARDAN FARKLI AÇIKLAMA

İngiliz Dailymail gazetesinin ulaştığı doktor Ola Otulana, Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamanın aksine morluğun muhtemelen "küçük bir çarpmadan" kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Beyaz Saray açıklama yapmıştı Trumpın elindeki gizemli morluk tekrar ortaya çıktı

"Morarma, sert bir yüzeye çarpma, sıkı kavrama, damar yolu açılması veya kan alınması gibi basit sebeplerle oluşabilir. Yaşlı bireylerde cilt inceldiği ve damarlar hassaslaştığı için morluklar daha belirgin hale gelir"diyen Otulana morluğun herhangi bir sağlık riski oluşturmadığının altını çizdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#Sağlık#Morluk

BAKMADAN GEÇME!