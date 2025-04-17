Beyaz Saray açıklama yapmıştı! Trump'ın elindeki gizemli morluk tekrar ortaya çıktı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ elinin üzerindeki morluk ilk olarak seçim kampanyasının sürdüğü ekim ayında görülmüştü.

Başlarda kimsenin çok ciddiye almadığı bu morluk, devam eden aylarda da Trump'ın elinin üzerinde kalınca meraklı gözler ABD başkanına çevrildi.

ELİNDEKİ İZ FIRTINA KOPARMIŞTI

AFP haber ajansı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Şubat'ta gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında çektiği fotoğraflarda Trump'ın elindeki morluğa özellikle dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcılarının Trump'ın elinin üzerine bir kapatıcı sürüldüğünü anlaması çok uzun sürmedi. Bazı kullanıcılar Trump'ın eline damar yolu açıldığı için böyle bir iz oluştuğunu öne sürerken bazıları da Trump'ın vücudunun susuz kaldığını bu nedenle sıvı takviyesi yapıldığını veya vitamin yetersizliği yaşadığını iddia etti.

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BEYAZ SARAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Çiçeği burnunda başkanın sağlık durumu ile ilgili endişeler ABD gazetelerinin manşetlerini süslerken, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması spekülasyonları tetikledi. Ve nihayetinden Beyaz Saray'dan beklenen açıklama geldi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi Şubat ayında yaptığı açıklamada, Başkan'ın elindeki morluğun bulunduğu pozisyonun gerektirdiği 'sürekli el sıkışmaların bir sonucu' olduğunu söylemişti.

Trump'ın seçim kampanyası ve başkanlık sürecinde her gün yüzlerce kişiyle el sıkıştığını, sürekli tekrarlanan bu hareketin elinin üzerinde bir morluk oluşmasına neden olduğunu belirten yetkili en azından bir süreliğine tartışmalara son vermişti.

GİZEMLİ MORLUK YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Bu hafta ise tartışmalar yeniden alevlendi. Çünkü Salı günü Navy Midshipmen futbol takımına kupasını takdim eden ABD başkanının elindeki morluk yeniden gözle görülür hale gelmişti, üstelik bu sefer elinin üzerine yapılan makyaj morluğu kapatmaya yetmemişti.

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DOKTORLARDAN FARKLI AÇIKLAMA

İngiliz Dailymail gazetesinin ulaştığı doktor Ola Otulana, Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamanın aksine morluğun muhtemelen "küçük bir çarpmadan" kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

"Morarma, sert bir yüzeye çarpma, sıkı kavrama, damar yolu açılması veya kan alınması gibi basit sebeplerle oluşabilir. Yaşlı bireylerde cilt inceldiği ve damarlar hassaslaştığı için morluklar daha belirgin hale gelir"diyen Otulana morluğun herhangi bir sağlık riski oluşturmadığının altını çizdi.