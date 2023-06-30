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Beyaz Saray açıkladı: Biden oksijen maskesiyle uyuyor

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#Joe Biden#Oksijen Maskesi#Beyaz Saray
Beyaz Saray açıkladı: Biden oksijen maskesiyle uyuyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 07:00

ABD Başkanı Joe Biden’ın (80) uyku apnesi nedeniyle geceleri oksijen maskesi desteğiyle uyuduğu açıklandı.

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Önceki gün basın mensuplarına açıklama yaparken yüzündeki maske izleri dikkat çeken Biden’ın neden maske kullandığına dair spekülasyonlar çıkmasından kısa bir süre sonra Beyaz Saray’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Beyaz Saray açıkladı: Biden oksijen maskesiyle uyuyor

Joe Biden’ın yüzündeki maske izleri merak uyandırmıştı.

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Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates, Biden’ın 2008’den bu yana kapsamlı tıbbi raporlarda uyku apnesi sorunu olduğunun tespit edildiğini ve önceki gece bu sorunuyla ilgili olarak oksijen maskesi kullandığını söyledi. 2008 yılındaki bir raporda tekrarlayan uyku apnesinden mustarip olduğu belirtilen Biden’ın 2019 yılındaki bir raporunda ise ABD Başkanı’nın sinüs ve geniz yolu ameliyatlarından sonra semptomlarının önemli ölçüde azaldığı belirtiliyor. Biden’ın paylaşılan son sağlık raporu özetinde ise uyku apnesinden bahsedilmediği dikkat çekiyor. ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden’ın, Oval Ofis’e geldiğinden beri yaşı ve sağlık durumu nedeniyle göreve uygun olup olmadığı tartışılıyor. Uyku apnesi, uyku sırasında kısa süreli solunumun durması anlamına geliyor ve tedavi öneriliyor.

 

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#Joe Biden#Oksijen Maskesi#Beyaz Saray

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