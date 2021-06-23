'Beyaz prensesler' moda dünyasının ilgi odağı oldu

Kazakistanlı albino kız kardeşler Asel Kalaganova ile Kamila Kalaganova, "meleksi" görünümleriyle moda dünyasının ilgisini çekiyor.

Kazakistan’da iki albino çocuğun aynı evde büyüdüğü tek aile olarak bilinen Kalaganovlar ailesi, yerel ve yabancı basın tarafından yoğun ilgi görüyor.

Hazar Denizi kıyısındaki Aktau şehrinde yaşayan ailenin iki kızı Asel ve Kamila Kalaganova, genetik bir hastalık olan albinizmle dünyaya geldi.

Anne Ayman Sarkitova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki kız ve bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini ancak kızlarının albinizmli doğduğunu söyledi.

Sarkitova, "İlk kızım Asel bembeyaz dünyaya geldiğinde albino olduğunu hemen anlayamadık. Ben dahil herkes şaşırmıştı ancak sonra eşimin dedesinin albino olduğunu öğrendik." dedi.

13 yıl sonra ikinci kızı Kamila’nın da albinizmli doğduğunu belirten Sarkitova, "Bu olaydan sonra ailemize ilgi arttı. Normal doğan oğlum bile 'Benim iki kız kardeşim niye bize benzemiyor' diye soruyordu." diye konuştu.

"YAZ AYLARINDA GÜNDÜZ VAKİTLERİ DIŞARI ÇIKMIYORUM"

Kız kardeşlerin büyüğü 16 yaşındaki Asel Kalaganova, ilk başta özellikle yeni arkadaş çevresi edinmede çok zorlandığını anlatarak "İnsanlar benimle iletişim kurmak ya da arkadaş olmak istemeyeceklermiş gibi geliyordu. Bunu hayatım boyunca devam ettiremeyeceğimi anlayınca kendim adım atmaya başladım." dedi.

Asel Kalaganova, dışarı çıktığında insanların bakışlarından ve yandan fotoğrafının çekilmesinden bazen son derece rahatsız olduğunu ancak bu duruma alıştığını belirterek kendisi gibi albinizmli kardeşi 3 yaşındaki Kamila’nın ise aksine insanların ona ilgi göstermesinden memnun olduğunu söyledi.

Kalaganova, yaz aylarında gündüz vakitleri hiç dışarı çıkmadığını dile getirerek "Genelde yazın akşam 8’den sonra dışarı çıkıyorum. Eğer bir yere gitmem gerekiyorsa mutlaka güneş kremi sürüyorum. Sahile indiğimde de çoğu zaman gölgede oturuyorum." diye konuştu.

ALBİNİZMLİ KIZ KARDEŞLERE MODA DÜNYASINDAN İLGİ YOĞUN

Kazakistan’ın "beyaz prensesleri" olarak tanındıklarını söyleyen Kalaganova, yerli ve yabancı reklam şirketlerinden çok sayıda teklif aldıklarını belirtti.

Kalaganova, "Şu anda yerli bir mankenlik ajansıyla çalışıyorum. Kardeşim küçük olduğu için sadece onun yaşına uygun reklamlarda oynuyor. Ancak benim halihazırda hem yurt içi hem yurt dışında projelerim var." dedi.

Menajeri Ayjan Sisenaliyeva da Asel’in bir Amerikan şampuan markasının reklamında oynadıktan sonra yabancı moda evlerinin ilgisini çekmeye başladığını kaydetti.

Sisenaliyeva, "Asel ile çalışmak isteyen reklam şirketi çok fazla. Ancak albinos olduğu için her teklifi değerlendiremiyoruz. Çünkü Asel uzun süre güneş altında kalamıyor. Bundan dolayı iç mekanda çekilecek reklamları tercih ediyoruz." ifadesini kullandı.

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