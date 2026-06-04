‘Beyaz geceler’de dron kâbusu

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Ukrayna ordusu Rus lideri Vladimir Putin’in memleketi St. Petersburg’u dronlarla vurdu. Saldırının, Rusya’nın dünyaya açılan penceresi olarak bilinen Uluslararası Petersburg Ekonomik Forumu’nun dünkü açılış gününde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Ukrayna ordusuna ait patlayıcı yüklü 59 kamikaze dron Ukrayna sınırlarından bin 100 kilometre mesafede Rusya’nın Batı dünyasına açılan kapısı olan St.Petersburg şehrini hedef aldı. Şehrin semalarında gece boyunca havai fişek gösterisini anımsatan dronlar Fin Körfezi kıyısında bulunan Petersburg Petrol Terminalini vurdu. Patlamanın ardından yanmaya başlayan limandaki terminalin, forumun gerçekleştirildiği yere sadece 17 kilometre mesafede bulunması görenleri şaşırttı. Dünyanın dört bir yanından ekonomist ve iş insanlarının geldiği etkinlik, gökyüzündeki kara dumanların gölgesinde başlamış oldu.





KIZIL MEYDAN’IN VURULMASI GİBİ

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Ukrayna tarafından vurulan petrol dolum tesisleri yılda 12,5 milyon ton ham petrol yükleme kapasitesine sahipti. Terminalde yer alan 21 petrol tankından en az üçünün yanmaya başladığı görgü tanıkları tarafından dile getirildi. Ülkede Petersburg’a yönelik dün gece gerçekleştirilen dron saldırısı başkent Moskova’da Kızıl Meydan’ın vurulması kadar ciddi bir gelişme olarak ele alındı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, saldırılara verilecek yanıt konusunda yetkinin Rusya Savunma Bakanlığı’nda bulunduğuna işaret ederek “Bu tür saldırıların tekrar yaşanmaması için özel askeri operasyon devam ediyor” dedi. St.Petersburg şehrine düzenlenen saldırı Rusya lideri Vladimir Putin’in de planlarını etkiledi.

PUTİN BUGÜN KONUŞACAK

Ukrayna savaşı patlak verdiği 2022 yılından bu yana her seferinde ekonomik foruma katılarak konuşma yapan Putin, dün katılımcılara sadece tebrik mesajı göndermekle yetinirken Rus liderin bugün etkinlikte boy göstermesi bekleniyor. Bu yılki foruma ilk defa ABD ve Almanya iş çevrelerinden davetliler de katılıyor.

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‘SONUÇLARI AĞIR OLACAK’

St.Petersburg şehrindeki petrol tesisleri yanı sıra Ukrayna cephe bölgesinde ölümcül saldırı da yaşandı. Ukrayna dronları tarafından kontrol altına alınan ve Kırım’ı Rusya ana karasına bağlayan yolda Moskova-Simferopol seferini gerçekleştiren yolcu otobüsü dronların hedefi oldu. Saldırıda otobüste bulunan 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Ukrayna’nın artan uzun menzilli dron eylemlerine Rusya’nın yeni şiddetli bombardımanla yanıt vermesi bekleniyor. İki gün önce Rus lideri Putin, “Ukrayna savaşı yeni aşamaya geçmiş bulunuyor. Bu bizim seçimimiz değil. Ama sonuçları ağır olacak” açıklaması yapmıştı.

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NÜKLEER TEHDİDİ

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, ülkesinin toprak bütünlüğüne teşebbüs edilmesi durumunda, buna karşı nükleer silah kullanacaklarını belirterek “Rusya’yı bununla ilgili kararlı olup olmadığı konusunda sınamaya çalışmayın.” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Rusya’da hedeflere saldırı düzenlediklerini açıklayarak, savaşın sona erdirilmesinin şimdilik ABD için öncelikli olmadığını belirterek, krizin çözülmesi yönünde Putin ile doğrudan müzakerelere hazır olduğunu bildirdi.

KIRIM’DA BENZİN KRİZİ

Ukrayna’nın Rus petrol altyapısını ve kritik lojistik hatları hedef alan insansız hava aracı saldırılarının ardından derinleşen enerji krizi, Kırım genelinde günlük yaşamı ve ulaşımı durma noktasına getirdi. Bölgedeki sürücüler günlerdir istasyonlarda uzun kuyruklar oluştururken, yetkililer panik alımlarının önüne geçmek için radikal tedbirleri devreye soktu.

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Yarımada genelinde stokların tükenmesini önlemek adına kamu araçlarına ve sosyal hizmetlere öncelik verilirken, sivil sürücüler için katı sınırlamalar getirildi. Bireysel araç sahiplerinin gün içinde alabileceği benzin miktarı araç başına 20 litreyle sınırlandırıldı. Kırım Valisi Sergei Aksyonov, halka “stokçuluk yapmama” çağrısında bulunurken yetkililer, krizin tamamen çözülmesinin en az 30 gün süreceğini tahmin ediyor.