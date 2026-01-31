Beyaz çiftin siyah bebeği

Haberin Devamı

TIffany Score ve Steven Mills çifti, beş yıl önce Orlanda Üreme Merkezi isimli klinikte tüp bebek tedavisi oldu. Score ve Mills çifti tüp bebek tedavisiyle elde edilen embriyoların dondurulmasına karar verdi. Geçen nisan ayında ise bu embriyolardan biri anne adayının rahmine yerleştirilerek hamilelik başladı. Dokuz ay sonra siyah bir bebeği kucağına alan çift, IVF Life adlı kliniğin şoke edici bir hata yaptığını fark etti.

ÇOCUĞU BÜYÜTMEK İSTİYORLAR

Yapılan genetik test sonrasında bebeğin çiftin biyolojik çocuğu olmadığı anlaşıldı. Çiftin avukatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuğa aşık oldular. Çocuğu büyütmek istiyorlar. Ancak ileride birilerinin çıkıp bebeği ellerinden alıp almayacağını bilmek istiyorlar” dedi. Score ve Mills, klinikte dondurdukları üç döllendirilmiş embriyodan birinin yanlışlıkla başka birine nakledilmiş olabileceğinden de endişe duyuyor. Çift ayrıca IVF Life’ın son beş yıl içinde hizmetleri sonucunda doğan her çocuğun genetik test masraflarını üstlenmesini talep ediyor.