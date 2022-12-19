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Beton mikseri viyadükten düştü: 1 ölü

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#İzmir#Viyadük#Kaza
Beton mikseri viyadükten düştü: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 19:07

İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeyken viyadükten düşen beton mikserinin sürücüsü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza saat 16.30 sıralarında Ankara Caddesi yan yolundan İzmir Çevre Yolu'na bağlantı noktasını geçtikten sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eyüp Taşyuran (35) idaresindeki 35 AAD 871 plakalı beton mikseri, çevre yoluna bağlantı yolunda seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan araç, daha sonra yaklaşık 10 metre yükseklikteki viyadükten aşağı düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği noktada güvenlik önlemleri alınırken, araç içerisinde sıkışan beton mikseri sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Eyüp Taşyuran'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Beton mikseri viyadükten düştü: 1 ölü

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#İzmir#Viyadük#Kaza

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