Beta Kuşağı doğuyor

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2025 yılından itibaren dünyaya gelecek çocuklar, 2010-2024 yılları arasında doğan Alfa Kuşağı’nın ardından Beta Kuşağı olarak adlandırılacak. Araştırma şirketi McCrindle, 2025-2039 yılları arasında doğanların bu kuşak içinde değerlendirileceğini ve 2035 itibarıyla Beta Kuşağı’nın dünya nüfusunun yüzde 16’sını oluşturacağını açıkladı. Ayrıca birçok Beta Kuşağı bireyinin 22. yüzyılı göreceği öngörülüyor. Beta Kuşağı’nın isimlendirilmesi, “Alfa Kuşağı” terimini de ilk kez ortaya atan sosyal araştırmacı Mark McCrindle tarafından yapıldı.

YAPAY ZEKÂ NESLİ

Beta Kuşağı’nın, önceki Alfa Kuşağı gibi teknoloji tarafından şekillendirilmesi bekleniyor. Alfa Kuşağı, sık sık “iPad çocukları” olarak anılırken, Beta Kuşağı’nın hayatı yapay zekâ ve otomasyonla tanımlanacak. Bunun yanı sıra, iklim krizi ve küresel nüfus değişimleri gibi büyük toplumsal zorluklarla karşı karşıya kalacaklar. McCrindle, Beta Kuşağı’nın ebeveynlerinin teknolojiyi ve yapay zekâ araçlarını yönetme konusunda giderek daha fazla çaba sarf ettiğini belirtti. Melbourne Üniversitesi’nde sosyoloji profesörü olan Dan Woodman da “Beta Kuşağı sadece bir nesli değil, tüm yüzyılları şekillendiren kurumlara olan güvenin zayıfladığı bir dünyaya doğuyor. Örneğin demokrasinin sorgulandığı bir dünyada yaşamanın ne anlama geldiğini görmek ilginç olacak” dedi.