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ANKARA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Beştepe’de korona zirvesi

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Beştepe’de korona zirvesi
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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’nda, koronavirüse karşı alınan tedbirler görüşüldü.

Beştepe’de yapılan toplantıya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu ve kurul üyeleri katıldı. Toplantıda, koronavirüse karşı uygulanan takip ve yönetim sistemi ele alındı. Alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

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