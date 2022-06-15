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Beşparmak dağlarında arama-kurtarma tatbikatı

#Türkiye#KKTC#Arama-Kurtarma Tatbikatı
Beşparmak dağlarında arama-kurtarma tatbikatı

Türkiye ve KKTC’nin düzenli tatbikatlarından Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı Girne’de başladı.

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Tatbikatın kara safhasını izleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz’e yönelik tehditlerine karşı KKTC’nin egemenliğinin önemli bir cevap olduğunu belirterek, “Doğu Akdeniz’de KKTC’nin güçlenmesi, yaşatılması bu tehditlere karşı fevkalade önemlidir” dedi.

Dört günlük tatbikatın birinci gününde, İzmir’den Lefkoşa Ercan havalimanına gelen yolcu uçağının Girne Beşparmak dağlarına düşmesi, kara ve havadan kazazedelerin kurtarılması canlandırıldı. Temsili yaralılar helikopterlerle hastanelere taşındı.

 

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#Türkiye#KKTC#Arama-Kurtarma Tatbikatı

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