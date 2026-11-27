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İsrail'in i24NEWS televizyonu, Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva'yı Gürcistan'ın Batum kentinde karşı karşıya getiren mücadele öncesinde hazırladığı haberde, Türk taraftarların Filistin'e verdiği desteğe odaklandı. Yayında Türk taraftarların Filistin halkıyla dayanışması, "provokasyon" olarak sunuldu.

Beşiktaşlı bir futbolseverin "Filistin'i destekliyoruz" açıklamasını ekranlarına taşıyan kanal, "Türk seyirci İsrail'e düşman" değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİLLİ TARAFTARLARA POLİS ESKORTU

Mücadeleyi izlemek üzere 400 bilet satan İsrail ekibinin taraftarları için alınan güvenlik tedbirleri de yayına konu oldu. i24NEWS, yaklaşık 400 İsraillinin müsabakanın başlamasına iki buçuk saat kala stat dışında, 600 metre mesafede belirlenen bir alanda bir araya getirildiğini duyurdu.

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İsrailli futbolseverlerin güvenlik güçlerinin koruması altında tribünlere ulaştırıldığı kaydedilirken, Beşiktaş'ı desteklemek için 10 bini aşkın taraftarın tribünlerde yer almasının öngörüldüğü belirtildi.

İSRAİLLİ TARAFTARDAN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Batum'da İsrailli futbolseverlerle röportaj yapan kanal, takımına ait sembolleri açıkça taşımaktan çekindiğini dile getiren bir taraftarın açıklamasını ekranlara taşıdı.

Beşiktaşlı futbolseverleri işaret eden İsrailli taraftar, "Onlar atkıyla geziyor, biz saklanıyoruz" dedi.

FİLİSTİN'E DESTEK 'PROVOKASYON' SAYILDI

Gürcistan güvenlik güçlerinin Beşiktaşlı futbolseverlerin tribünlere Filistin bayrağı sokmasına izin vermediğini duyuran i24NEWS, AZ Alkmaar mücadelesi dolayısıyla daha önce gündeme gelen kısıtlamaları da hatırlattı.

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Türk taraftarların Filistin'le dayanışmasını hedef alan kanalın spikeri, "Türkler fırsattan istifade provokasyon yapıyor" diye konuştu.

'TARAFTARLAR KAVGA ETTİ' YALANI

Batum'dan gelişmeleri aktaran muhabir, tribünlerdeki olayların Gürcü güvenlik güçleri ile Beşiktaşlı taraftarlar arasındaki gerginlik sonucu patlak verdiğini iddia etti. Tribünlerden koltukların atıldığını ve yüzlerce kalkanlı polisin müdahale için stat içerisine girdiğini ileri süren kanal, hakemin güvenlik endişesiyle oyuncuları soyunma odasına yönlendirdiğini bildirdi.

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BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER SHEVA MAÇINDA NE OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş, beşinci hafta mücadelesinde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan müsabakada üç puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar, puan tablosunda 10 puanla yedinci basamağa yerleşti.

İlk 45 dakikasında gol sesi çıkmayan karşılaşmada Beşiktaş, 76. dakikada Junior Olaitan ve 90. dakikada Orkun Kökçü'nün fileleri havalandırmasıyla galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, elde ettiği sonuçla Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselme yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

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GÜRCÜ POLİSİNDEN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA SERT MÜDAHALE

Batum'daki mücadelede futbolun önüne geçen gelişmeler, Gürcistan güvenlik güçlerinin Türk taraftarlara yönelik orantısız müdahalesiyle yaşandı. Müsabaka öncesinde başlayan gerginlik, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında daha da tırmandı.

Siyah-beyazlı futbolseverlerin tribünlerde açtığı Filistin bayrağına el koymaya çalışan Gürcü polisi, taraftarlara cop ve biber gazıyla müdahale etti. Karşılaşmanın 26. dakikasında güvenlik güçlerinin müdahalesini sürdürmesi üzerine kale arkası tribününde gerginlik arttı. Yaralanan bazı Beşiktaş taraftarları sedyelerle stat dışına taşınarak hastaneye sevk edildi.