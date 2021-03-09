Beşar Esad ve eşi COVID-19’a yakalandı

Cumhurbaşkanlığı ofisinin açıklamasında, 55 yaşındaki Esad ve 46 yaşındaki eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, 2-3 hafta süreyle evde karantina altında kalacakları belirtildi. Esma Esad’a 2018 yılında göğüs kanseri teşhis konmuş, Şam yönetimi, bir yıl sonra yaptığı açıklamada Esad’ın kanseri atlattığını duyurmuştu.

Suriye’de şu ana kadar yaklaşık 16 bin COVID-19 vakası rapor edildi. Koronavirüse bağlı can kaybı ise 1063. Ancak uzmanlar, gerçek sayıların çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Ülkede aşı kampanyası ise geçen hafta resmen başladı. Ancak rejim, süreçle ilgili detay vermedi. Suriye Sağlık Bakanlığı, adını açıklamadığı ‘dost’ bir ülkeden aşı tedarik ettiklerini duyurdu.