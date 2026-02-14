Beş ülke Kremlin'i suçladı: Rus muhalif lider Aleksey Navalni neden öldü?

Haberin Devamı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli rakibi olarak görülen Aleksey Navalni’nin "ok kurbağası" zehrinden geliştirilen bir toksin kullanılarak öldürüldüğünü iddia etti.

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere'nin Rus muhalefet lideri Navalni'nin ölümüne ilişkin iddiasına İsveç, Fransa, Hollanda ve Almanya da katılarak Kremlin'i suçladı.

Yapılan ortak açıklamada, Navalni’den alınan biyolojik örneklerin laboratuvar analizlerinde “epibatidin” maddesinin tespit edildiği bildirildi.

"EPİBATİDİN TESPİT EDİLDİ"

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Navalni’nin Sibirya’daki bir ceza kolonisinde hayatını kaybetmesinin üzerinden iki yıl geçmesinin ardından yapılan materyal analizlerine dayandırdığı açıklamada, söz konusu toksinin bedeninde bulunmasına ilişkin “masum bir açıklama olmadığını” ileri sürdü.

Epibatidin, Güney Amerika’daki zehirli ok kurbağalarının derisinde bulunan son derece güçlü bir toksin olarak biliniyor.

Ortak açıklamada, “İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda, Alexei Navalny’nin ölümcül bir toksinle zehirlendiğinden emindir” ifadelerine yer verildi.

YVETTE COOPER: YALNIZCA RUS HÜKÜMETİ SAHİPTİ

Açıklama, Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı sırasında yapıldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, “Aleksey Navalni’ye karşı tutukluluğu sırasında bu ölümcül toksini kullanma imkânı, motivasyonu ve fırsatı yalnızca Rus hükümeti sahipti.” dedi.

Cooper ayrıca, “Rusya, Navalny’yi bir tehdit olarak gördü.” ifadelerini kullandı ve “Bu tür bir zehrin kullanılması, Rus devletinin elindeki aşağılık araçları ve siyasi muhalefete duyduğu derin korkuyu göstermektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Cooper’ın konferans kapsamında Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya ile de bir araya geldiği belirtildi.

OPCW’YE BİLDİRİM YAPILDI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ni ihlal etmiş olabileceği gerekçesiyle konunun Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) bildirildiğini açıkladı.

Londra ve müttefikleri, analiz sonuçlarına dayanarak Navalni’nin ölümünden Kremlin’i sorumlu tuttu.

NAVALNİ 2024’TE CEZA KOLONİSİNDE ÖLDÜ

Yolsuzluk karşıtı kampanyalarıyla bilinen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güçlü siyasi rakiplerinden biri olarak görülen Navalni, 16 Şubat 2024’te 47 yaşında cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Rus makamları, Navalni’nin ceza kolonisinde kısa bir yürüyüşün ardından rahatsızlandığını, yere yığıldığını ve bilincini bir daha kazanamadığını açıklamış, ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığını savunmuştu. Moskova yönetimi suikast iddialarını reddediyor.

DAHA ÖNCE DE ZEHİRLENMİŞTİ

Navalni, 2020 yılında da Sovyet döneminden kalma Noviçok sinir gazıyla zehirlenmiş, Almanya’da tedavi görmüş ve iyileştikten sonra Rusya’ya dönmesinin ardından havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya ise daha önce yaptığı açıklamada, kaçırılarak yurt dışına çıkarılan biyolojik örnekler üzerinde iki farklı ülkede yapılan analizlerin eşinin “öldürüldüğünü” ortaya koyduğunu savunmuştu. Navalnaya, “Bu artık sadece bir iddia değil, bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek” ifadelerini kullanmıştı.